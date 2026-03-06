Ваш ребенок теперь «мул»! Как мошенники втягивают молодежь в неприятности

По его словам, инфраструктура мошенников профессиональна и высокоорганизована и действует почти как компания: есть руководитель или даже несколько «лидеров», нанимаются сотрудники, а их работу оценивают по полученной прибыли.

«Те группы, которые мы ликвидировали, — это очень хорошо организованные и подготовленные структуры», — отмечает Яшинс.

«Персонал» обучают работе — прежде всего психологическому воздействию на жертв. Если сотрудник не приносит дохода, его просто увольняют.

«Попасть туда не так просто: у них есть собственный отбор, обучение и проверки. Мы видим, что это высококвалифицированные и хорошо подготовленные структуры», — говорит Яшин.

«Денежные мулы» являются одним из звеньев мошеннических схем. Их задача — переводить деньги, полученные обманным путём, на банковские счета преступников. Однако такое участие означает не только уголовную ответственность, но и последствия, которые могут повлиять на всю дальнейшую жизнь.

«Мошенникам нужны люди, чьи банковские счета можно использовать. Таких людей мы называем “денежными мулами”», — поясняет Яшинс.

Чаще всего мошенники ищут таких посредников в различных чатах в Telegram или на других платформах общения, заманивая предложениями «лёгкого заработка». В большинстве случаев вербуют молодых людей.

«Это серьёзная проблема, потому что в преступления втягивают молодёжь — тех, кто только начал учёбу или уже учится в вузе и строит планы на карьеру. Иногда из-за незнания или желания быстро заработать они соглашаются на такие предложения. Последствия могут быть катастрофическими — карьера фактически заканчивается», — предупреждает Яшинс.

Представитель Государственной полиции призывает родителей обсуждать с детьми и подростками тему мошенничества и предупреждать их о подозрительных предложениях «подзаработать» в интернете.