Ваш ребенок теперь «мул»! Как мошенники втягивают молодежь в неприятности

Редакция PRESS 6 марта, 2026 13:29

Vīrietis pie bankas "Citadele" bankomāta.

В феврале Государственная полиция Латвии задержала десять «денежных мулов» — курьеров, которых к телефонным мошенникам направили организаторы схем. Кто такие «денежные мулы» и как жители Латвии оказываются втянутыми в схемы интернет-мошенников, в разговоре с порталом TV3.lv объяснил начальник управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Роман Яшинс.

По его словам, инфраструктура мошенников профессиональна и высокоорганизована и действует почти как компания: есть руководитель или даже несколько «лидеров», нанимаются сотрудники, а их работу оценивают по полученной прибыли.

«Те группы, которые мы ликвидировали, — это очень хорошо организованные и подготовленные структуры», — отмечает Яшинс.

«Персонал» обучают работе — прежде всего психологическому воздействию на жертв. Если сотрудник не приносит дохода, его просто увольняют.

«Попасть туда не так просто: у них есть собственный отбор, обучение и проверки. Мы видим, что это высококвалифицированные и хорошо подготовленные структуры», — говорит Яшин.

«Денежные мулы» являются одним из звеньев мошеннических схем. Их задача — переводить деньги, полученные обманным путём, на банковские счета преступников. Однако такое участие означает не только уголовную ответственность, но и последствия, которые могут повлиять на всю дальнейшую жизнь.

«Мошенникам нужны люди, чьи банковские счета можно использовать. Таких людей мы называем “денежными мулами”», — поясняет Яшинс.

Чаще всего мошенники ищут таких посредников в различных чатах в Telegram или на других платформах общения, заманивая предложениями «лёгкого заработка». В большинстве случаев вербуют молодых людей.

«Это серьёзная проблема, потому что в преступления втягивают молодёжь — тех, кто только начал учёбу или уже учится в вузе и строит планы на карьеру. Иногда из-за незнания или желания быстро заработать они соглашаются на такие предложения. Последствия могут быть катастрофическими — карьера фактически заканчивается», — предупреждает Яшинс.

Представитель Государственной полиции призывает родителей обсуждать с детьми и подростками тему мошенничества и предупреждать их о подозрительных предложениях «подзаработать» в интернете.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

