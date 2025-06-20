В Женеве обсуждают пути к дипломатии с Ираном. Израиль и Иран продолжают обмен ударами

Однако накануне встречи министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро провёл консультации с госсекретарём США Марко Рубио.

Тем временем ночью иранские ракеты ударили по району Беэр-Шевы — одной из целей стал офис Microsoft. По данным местных СМИ, семь человек получили лёгкие травмы при эвакуации.

Израильская армия ответила серией ударов по иранским объектам, в том числе по центру разработок вооружений в Тегеране. По данным ЦАХАЛ, в операции участвовали 60 истребителей.

Кроме того, по информации израильского телеканала Kan, в результате удара по одному из зданий в Тегеране погиб иранский ядерный учёный.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац вновь предостерёг ливанскую группировку «Хезболла» от вмешательства в конфликт.

Тем временем в Кремле заявили, что ситуация на Ближнем Востоке «погружается в пучину нестабильности и войны».

Президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем предупредил, что война может спровоцировать новый миграционный кризис для Европы.