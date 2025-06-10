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В XIX веке демократы использовали рабов, сегодня мигрантов. И готовы вновь развязать Гражданскую войну: Джон Нолт

Редакция PRESS 10 июня, 2025 18:03

Мир 0 комментариев

"Когда федеральные власти в последний раз потребовали от демократов соблюдения закона и прекращения использования дешёвой рабочей силы, это привело к Гражданской войне [1861-65 гг. - имеется в виду использование рабского труда в южных штатах, котнролируемых тогда Демократической партией] Сегодня история, кажется, повторяется — только теперь они готовы поджигать собственные города, - пишет американский публицист Джон Нолт в Breitbart, комментируя бунт в Калифорнии, поднятый маргиналами после попыток федеральных властей выдворить их страны нелегальных мигрантов.

Лично мне всё это безразлично. Я там не живу.

Если демократы решили разрушать свои же города, лишь бы не следовать федеральному законодательству — это их собственная беда, а не проблема всей страны. Это трудности тех мест, где они сами находятся у власти. Если вы проголосовали за них и теперь в панике наблюдаете, как улицы снова охвачены огнём, то всё, что можно сказать — «карма», удивительным образом, звучит как громкий смех.

Меня это не особенно трогает, но то, что сейчас происходит в Лос-Анджелесе, явно лишь предвестие куда более серьёзных событий.

Сотрудники ICE [Иммиграционная и таможенная полиция США] просто исполняют свои обязанности, обеспечивая соблюдение закона. А демократы Калифорнии действуют по старой схеме: когда их власть под угрозой, они либо прибегают к насилию, либо провоцируют его, либо оправдывают — или, как всегда, обвиняют Трампа.

Потребность в нелегальных мигрантах для демократов — не случайность, а следствие укоренившегося мировоззрения. Это политическая традиция, берущая начало ещё в рабовладельческом прошлом: дешевая, зависимая и легко управляемая рабочая сила.

Кроме того, из-за провальной политики демократы теряют контроль над городами и штатами — здравомыслящие люди покидают их. А значит, иммигранты нужны для поддержания численности населения, чтобы сохранить федеральные дотации, места в Конгрессе и голоса выборщиков.

Эти нелегальные мигранты, к тому же, вполне могут участвовать в выборах. В условиях, где умерших не исключают из списков избирателей, а удостоверения личности не требуют, появляется масса возможностей — будь то почтовые бюллетени или участие в голосовании лично. Неудивительно, что возникает вопрос: почему Джерри или Майкл до сих пор не выучил английский?

Демократы зашли так далеко, что потеряли поддержку нормальных, разумных граждан — и теперь вынуждены угождать своей радикализованной базе. В этой базе всё громче слышны те, кто отвергает американские ценности, презирает демократию, свободные рынки и личные свободы, а также питает ненависть к евреям.

С приходом к власти президента, вроде Трампа, готового отстаивать закон, вполне вероятен повтор сценария 2020 года — с массовыми протестами, беспорядками и поджогами.

Но всё, что делает Трамп, — это реализует свои полномочия и предвыборные обещания: депортирует нелегальных мигрантов. А такие демократы, как Гэвин Ньюсом и Карен Басс, оказались настолько зависимы от своей левой радикальной базы, что выступают против высылки преступников — насильников, убийц, членов банд и наркоторговцев.

Сейчас мы почти наверняка увидим, как этот сценарий повторяется в других городах под управлением демократов. Трамп, разумеется, не отступит — он знает, что действует по закону и в интересах большинства. Он не допустит повтора хаоса, подобного событиям 2020 года после смерти Джорджа Флойда.

Трамп всё это предвидел. Его команда готовилась к новому сроку в течение четырёх лет, и сейчас он на несколько шагов впереди демократов.

Он поставил их перед выбором: либо позволить ICE работать, либо позволить собственным городам гореть, обвиняя потом Трампа, когда тот введёт Национальную гвардию для восстановления порядка.

Для демократов это тупик. Такая стратегия может ещё удерживать их у власти в отдельных городах и штатах, но на федеральном уровне ситуация напоминает 1960–1970-е годы, когда уступки преступности стоили им победы на пяти из шести президентских выборах.

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