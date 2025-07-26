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Пост мэра Валкского края о латышском языке вызвал оживлённую дискуссию; в чём дело?

Редакция PRESS 26 июля, 2025 15:48

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Мэр Валкского края Вентс Армандс Крауклис написал в соцсети "Х" о том, что встретил в США много эмигрантов из Латвии, которые сознательно не учат детей латышскому. Это, как водится, стало предметом очередной дискуссии. 

Вот его твит, который удостоился множества комментариев:

"В США я встретил довольно много семей новых эмигрантов, и в большинстве случаев родители сознательно предпочли не учить детей латышскому языку (чтобы легче было в школе, чтобы могли играть с соседскими детьми, нет планов на возвращение в Латвию и т.д.). Такие семьи я встречал и в Норвегии, Германии, Англии".

- В новом журнале Ir - интересное интервью с Элиной Гаранчей. Все было бы замечательно, возвышенно и даже очень духовно... но оказалось, что две ее дочери-подростка не говорят по-латышски. Ну совсем.

- Исключение подтверждает закономерность. Мои внуки - 7 и 12 лет, родина - Германия, идеально говорят по-латышски, хотя и с акцентом.

- В шатаниях по свету не приходилось встречаться с такими латышами. Видимо, я в пузыре интеллигентных. В моем пузыре латышские дети за границей учат языки, многие, заканчивая школу, говорят на трех-четырех языках. Дети читают на латышском, поют в хорах и танцуют. Где вы таких латышей встретили?

- В прошлом году месяц жил у латышской семьи в США. Сами родились в Америке, очень целенаправленно учили своих детей латышскому, воскресные школы, в семье общение - только по-латышски. Теперь дети взрослые, родители говорят с ними по-латышски, а дети отвечают на английском.

- И? Таков наш выбор. У детей (три сына) в школе - два обязательных иностранных языка. Латышский язык выбрать невозможно. У детей 4 спортивных тренировки в неделю плюс игры (обычно по выходным). С женой работаем сверхурочно, чтобы ни в чем не нуждаться. Дедушек-бабушек здесь нет. Еще раз, и?..

- У меня есть друг, который в США живет уже 20+ лет. Дети на латышском говорят. Каждый год посещают Латвию, гостят у меня. Подумывают вернуться жить в Латвию.

- У коллеги был двоюродный брат в США из латышей диаспоры. Жена немка. Оба решили детей своим языкам не учить.

- Это, конечно, решение каждого. Немного грустно. Но самое печальное то, что эту ситуацию наши власть имущие не воспринимают как тревожный звонок! Надеются компенсировать потерю, импортируя тех, кто жарит кебабы.

- Ну, не знаю, мне кажется очень странными те семьи латышских экспатов, которые прокачивают латышскость, школы латышского языка и танцевальные клубы в ирландской глубинке. Если уж такая важная часть души эта самая латышскость, почему в Латвии не живут?

- Скорее всего, родители, которые сознательно не учат своих детей латышскому, живя за границей, держат в себе обиду на Латвию, от которой не в состоянии освободиться. Такое решение основано на эмоциях. Да и шкала ценностей у каждого своя.

- В Латвии таких много. В Латвии пять международных школ. Образование там на английском языке. Посмотрите, кто там учится. Большинство из них латыши. И это дети элиты государства.

- Надо понимать контекст. Послевоенная эмиграция была вынуждена эмигрировать из-за войны. Многие вели активную общественную деятельность, обладали высоким интеллектом, надеялись вернуться на родину, поэтому сохраняли латышский язык и у детей. А нынешние эмигранты в основном - экономические беженцы, злые на родину.

- Достижения "Нового единства" в самом деле не радуют...

- Так уж получилось, что мой бывший сосед живет в Челябинске! Его дочь говорит на латышском! Так в ком больше латышскости?

- Зачем им латышский язык за границей? Русских ведь 24/7 критикуют, что музыку слушают или говорят по-русски в Латвии. Уехали - пусть интегрируются. От других требуют, а чем тогда сами лучше или хуже? Двойные стандарты.

 

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