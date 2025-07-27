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ЕС заморозил 1,5 млрд евро помощи Украине из-за кризиса вокруг антикоррупционных органов

Редакция PRESS 27 июля, 2025 16:50

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Европейский союз временно приостановил перечисление Украине 1,5 млрд евро в рамках фонда Ukraine Facility, общий объем которого составляет 4,5 млрд евро. Как сообщает The New York Times, решение связано с кризисом, вызванным ограничением независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Средства фонда предназначены не для военных нужд, а для восстановления страны и подготовки реформ к вступлению в ЕС.

При этом в Брюсселе подчеркнули, что заморозка не окончательна: деньги будут переведены, если Киев выполнит ряд условий, связанных с улучшением госуправления. Украина запросила транш еще в июне, хотя не выполнила три из 16 контрольных показателей. Среди них — отбор судей в Высший антикоррупционный суд, который рассматривает дела о коррупции на высоком уровне.

Еще одно требование — назначение главы Бюро экономической безопасности. Конкурс выиграл детектив НАБУ Александр Цывинский, известный расследованием дела бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, обвиняемого в коррупции. Однако правительство отказалось утвердить его кандидатуру, что поставило под угрозу дальнейшее финансирование, в том числе со стороны МВФ.

22 июля Верховная Рада приняла, а президент Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП. Этот шаг вызвал критику западных партнеров и протесты в нескольких крупных городах Украины. В ЕС предупредили, что документ может замедлить евроинтеграцию и негативно сказаться на поставках оружия.

В ответ на критику Зеленский внес в парламент законопроект, возвращающий независимость антикоррупционным органам. Его рассмотрят 31 июля. Президент заявил, что сотрудники НАБУ и САП будут проходить проверку на детекторе лжи, чтобы исключить «российское влияние».

Американский эксперт по борьбе с коррупцией Джеймс Вассерстром отметил, что доверие к Зеленскому среди западных спонсоров заметно снизилось: «Блеск его лидерства во время войны явно меркнет».

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