Эксперт об изменениях климата: не спешите делать далеко идущие выводы

"В целом частота, повторяемость и интенсивность экстремальных климатических явлений в Латвии увеличились и продолжат увеличиваться, но я бы попросил очень осторожно относиться к таким случаям, когда мы наблюдаем очень интенсивный град или наводнение, чтобы сразу же списывать их на изменения климата. Это неправильно", - подчеркнул Лапинскис.

Он пояснил, что изменения климата - процесс очень длительный и медленный, его проявления разнообразны. Каждое отдельное событие, наблюдаемое нами, представляет собой лишь малую часть процесса.

"Делать выводы по одному событию не стоит. Прогнозирование повторяемости наводнений в отдаленном будущем - вопрос очень сложный. Высказывание простых утверждений немного дискредитирует всю идею изменений климата", - предупреждает эксперт.

По его словам, наводнение как таковое прогнозировать невозможно - ни точную дату, ни уровень воды: "Но предсказать, что наводнение вообще будет, конечно, можно".