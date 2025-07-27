«Отказ от иммиграции — путь к ликвидации государства»: экономист

Что он думает об этом? А вот что: "Если мы это заявление читаем буквально, то отказ от иммиграции = решение о постепенной ликвидации государства. Может быть, не совсем, ведь в общественных процессах вряд ли со 100-процентной уверенностью можно сказать "никогда". Но мнение очень ясное, спасибо".

Как обычно, у публики в соцсети нашлось что возразить эксперту и чем дополнить сказанное им:

- Демографическая "яма" прогнозировалась уже в 90-е. Желание политиков быть популярными - не формулируется никакая политика в сфере иммиграции, вместо этого - молчание. На иммигрантов какого качества с таким соцпакетом и оплатой труда мы можем претендовать?

- Теперь уедет и 1000 латышской молодежи, которой государство не обеспечило место в средней школе. Если государство не в состоянии позаботиться о тех, кто уже родился, учится, на что надеяться в будущем? Не говоря уже об убогих детских пособиях после 18-месячного возраста. Вот только отпуск по уходу за ребенком длинный, это хорошо.

- Вообще смысл существования государства - обеспечение интересов латышского народа, иммиграция уничтожает национальное государство, поскольку тогда государство теряет смысл существования и превращается в провинцию халифата.

- Надо латышей со всего мира призвать домой, создать условия, чтобы они (с супругами или даже с детьми) возвращались...

- Плохо, что мы создали государство, в котором не хотят рождаться.

- Нет никакой ликвидации государства! Государство может существовать и с 10 тысячами жителей, может быть, даже меньше. Главное, чтобы правительство не подавилось и не облевалось!

- Если бы за каждого родившегося ребенка семье давали не какое-то пособие, а уменьшили порог пенсионного возраста, это могло бы стать решением.

- Разве Межс - единственный предсказатель? Кроме того, иммиграция, возможно, продлит [жизнь] государству с названием Латвия, но без латышей. Что, по-вашему, важнее: государство или латыши?

- При ввозе сотен тысяч мигрантов из чужих и далеких культур Латвия будет процветать? Латвия должна приспособиться и промышленность создавать в отраслях, где нет интенсивного использования рабочей силы. Консервы вручную долго грузить уже не получитсяя. Эстония, Исландия, Мальта, Люксембург - постепенно ликвидированы?

- Глупости. Со временем генетически останутся только люди и семьи со склонностью иметь больше детей. Естественный отбор.

- Одобрение иммиграции тоже означает постепенную ликвидацию государства, только, возможно, быстрее. Так что выхода нет! У Латвии будущего нет!

- Что такое государство? Государство - это еще и культура. Будь у нас инструменты, чтобы эффективно ассимилировать иммигрантов, в обширной иммиграции был бы толк. Мы даже неграждан не в состоянии успешно ассимилировать, тогда что, сохранять государство только по названию? Хм...

- Насколько понимаю, это и есть история успеха Латвии?

- Если бы отменили зеленый курс, снизили налоги на треть и не навязывали QR-кодов и бюрократию, уже скоро бы снова были.

- Переквалифицируйся в электрика, потому что твою работу заменит ИИ.

- Тогда у эстонцев давно нет надежды, всем теперь надо взяться за руки и на кладбище.

- Тогда Исландия должна была вымереть лет 50 назад, так ведь, г-н "эксперт"...

- Никогда не говори "никогда".