В воскресенье возможен кратковременный дождь; воздух прогреется до +20 градусов

В Риге ночью преимущественно облачно, время от времени ожидается небольшой дождь. Будет дуть умеренный северо-западный и западный ветер, с утра усилится до 15-16 м/с при порывах. Температура воздуха достигнет +10-12 градусов.

Днем небо постепенно прояснится, начиная с севера, в центральных и восточных районах пройдут кратковременные дожди, в некоторых местах возможны грозы. Умеренный северо-западный и западный ветер до полудня в прибрежных районах усилится до 15-16 м/с, температура воздуха повысится до +15-20 градусов, в юго-восточных районах - до +13-15 градусов.

В столице в первой половине дня солнце будет закрыто облаками, время от времени ожидается небольшой дождь, после полудня станет постепенно проясняться. Ветер - умеренный северо-западный и западный, при порывах - до 15-16 м/с, воздух прогреется до +16-18 градусов.