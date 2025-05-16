В воскресенье дожди усилятся: прогноз на выходные

В субботу вечером в некоторых частях Курземе и Земгале ожидаются дожди, днем ​​местами по всей стране пройдут дожди, осадки будут в основном слабыми, а на большей части территории Латвии сквозь облака будет светить солнце. При слабом или умеренном восточном ветре температура воздуха ночью опустится до +1..+7 градусов, днем ​​поднимется до +10..+15 градусов.

В воскресенье ночью и днем ​​ожидаются дожди и туман, во многих местах затяжные дожди, а в некоторых местах — сильные. Ночь будет относительно теплой — температура воздуха не опустится ниже +6..+10 градусов. Днем ожидается +9..+15 градусов.

В понедельник воздух станет на несколько градусов теплее, а количество облачности на северо-западе страны уменьшится. Ночью и утром по-прежнему будет идти дождь, днем ​​в Латгалии ожидаются сильные дожди.

По текущим прогнозам, во вторник воздух прогреется до +17..+20 градусов во многих местах, однако с четверга вновь ожидается похолодание. Возможны заморозки. Прогнозируется, что средняя температура на следующей неделе будет на три градуса ниже нормы.

Из-за обильных осадков уровень воды в реках поднимется, местами возможно скопление воды в низинных районах, а также затопление пойм. На следующей неделе уровень воды в Даугаве также поднимется.