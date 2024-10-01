Сегодня, 1 октября, около 00:03 на трассе Р4 водитель грузовика выехал за пределы проезжей части при обстоятельствах, которые пока не установлены, сообщает Госполиция. В результате аварии водитель автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Из материалов, присланных очевидцами, видно, что кабина водителя автомобиля была раздавлена, а рядом с ней на земле валяется флакон с чистящим средством, залитый кровью. Стекло водительской кабины разбито.

Госполиция возбудила административную дело по данному инциденту и выясняет обстоятельства происшествия.