Пойман подозреваемый в убийстве Парубия: Зеленский

© Deutsche Welle 1 сентября, 2025 11:50

Мир

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк доложили Зеленскому о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия задержан. Об этом в ночь на понедельник, 1 сентября, рассказал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский с уточнением, что эту информацию предоставили ему министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Продолжаются необходимые следственные действия. Поручил представить обществу имеющуюся информацию", - рассказал Зеленский, подчеркнув, что "все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены".

Между тем СБУ сообщила в Telegram, что мужчину задержали в Хмельницкой области с участием сотрудников СБУ, Нацполиции и офиса генпрокурора. "Раскрытие преступления и задержание находились на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в посте.

В свою очередь глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил в Telegram, что убийство Парубия было тщательно подготовлено: "исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и подготовил план побега". "В настоящее время продолжаются следственные действия", - отмечается далее в сообщении.

Об убийстве во Львове бывшего спикера Рады Андрея Парубия 30 августа сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий. Позже эту информацию подтвердил и Владимир Зеленский.

Как писали тогда украинские СМИ, огонь открыл человек, одетый как курьер компании по доставке еды.

Кем был Андрей Парубий

Андрей Парубий принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013-2014 годах, был в те годы комендантом "Самообороны Майдана". После, в начале 2014 года, возглавил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, однако несколько месяцев спустя подал в отставку. Некоторые источники украинских СМИ, в частности, газеты "Зеркало недели", связывали ее с разногласиями с на тот момент президентом Украины Петром Порошенко.

С 2016 по 2019 годы Парубий занимал должность спикера Верховной рады, был народным депутатом Украины нескольких созывов.

