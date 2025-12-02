В Турции лайки довели до развода и алиментов жене

Судьи рассматривали всё:
— ночные переписки,
— подписки на аккаунты женщин,
— комментарии,
— лайки под фотографиями,
— скрытые уведомления.
По словам женщины, это не было «изменой в физическом смысле», но стало цифровым подрывом доверия, который в их среде расценен не менее серьёзно.
Первая инстанция признала мужа “тяжко виновным”, присудив:
40 000 лир материальной компенсации,
40 000 лир моральной,
750 лир ежемесячной алиментной выплаты.
Он подал апелляцию — но и второй суд подтвердил: цифровое поведение может разрушать брак так же, как и реальные поступки.
А затем дело дошло до апелляционной палаты гражданского суда, где судьи впервые сформулировали принцип, который теперь активно обсуждается по всей Турции:“Лайк сам по себе не измена, но может иметь психологический эффект, разрушающий супружеское доверие.”
Этот вывод стал прецедентом: турецкая пресса обсуждает его как первый случай, когда цифровые следы в соцсетях были признаны юридически значимыми доказательствами в деле о браке.
История разошлась по всей стране, потому что дело произошло не в Стамбуле, не в Анкаре, а в консервативном Кайсери, где, казалось бы, такие темы должны были остаться внутри семьи. Но цифровая жизнь ворвалась и туда — со всеми последствиями.