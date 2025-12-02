Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Турции лайки довели до развода и алиментов жене

2 декабря, 2025

Всюду жизнь 0 комментариев

История из турецкого города Кайсери, одного из самых традиционных в стране, стала вирусной: женщина подала в суд на мужа, утверждая, что его онлайн-поведение разрушает брак. И дело было не только в лайках чужих женщин — хотя именно они стали точкой кипения.

Судьи рассматривали всё:
— ночные переписки,
— подписки на аккаунты женщин,
— комментарии,
— лайки под фотографиями,
— скрытые уведомления.

По словам женщины, это не было «изменой в физическом смысле», но стало цифровым подрывом доверия, который в их среде расценен не менее серьёзно.

Первая инстанция признала мужа “тяжко виновным”, присудив:

40 000 лир материальной компенсации,
40 000 лир моральной,
750 лир ежемесячной алиментной выплаты.
Он подал апелляцию — но и второй суд подтвердил: цифровое поведение может разрушать брак так же, как и реальные поступки.

А затем дело дошло до апелляционной палаты гражданского суда, где судьи впервые сформулировали принцип, который теперь активно обсуждается по всей Турции:“Лайк сам по себе не измена, но может иметь психологический эффект, разрушающий супружеское доверие.”

Этот вывод стал прецедентом: турецкая пресса обсуждает его как первый случай, когда цифровые следы в соцсетях были признаны юридически значимыми доказательствами в деле о браке.

История разошлась по всей стране, потому что дело произошло не в Стамбуле, не в Анкаре, а в консервативном Кайсери, где, казалось бы, такие темы должны были остаться внутри семьи. Но цифровая жизнь ворвалась и туда — со всеми последствиями.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать