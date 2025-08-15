В Царникаве после езды на велосипеде погиб мужчина

Тело погибшего было обнаружено возле многоквартирного дома. Рядом с ним, у забора, был припаркован его велосипед.

По официальным данным, велосипедист съехал с проезжей части и врезался в столб, отчего и погиб. Среди жителей Царникавы распространилась и другая версия трагического момента.

Местные утверждают, что мужчина съехал на велосипеде с дороги, потому что ему стало плохо. К сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь.

Погибший — мужчина около 70 лет. В настоящее время по факту инцидента Государственная полиция возбудила уголовное дело.