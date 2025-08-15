Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ущерб на 2000 евро: как насекомое вызвало впечатляющее ДТП

15 августа, 2025

ЧП и криминал 0 комментариев

Повседневное дорожное движение может быть полно непредсказуемых ситуаций. Хотя водители часто считают, что самые дорогостоящие аварии связаны с сложными условиями вождения, столкновениями с другими транспортными средствами или, например, крупными дикими животными, данные страховой технологической компании Balcia показывают, что значительный ущерб может нанести даже крошечное насекомое.

Один из самых необычных случаев по страховке KASKO, зарегистрированных Balcia этим летом, связан с, казалось бы, безобидной ситуацией, когда в салон автомобиля залетело совсем маленькое насекомое — оса. Во время поездки она начала назойливо кружить перед лицом водителя, в результате чего он на мгновение отвлекся от дороги и врезался в соседний автомобиль. Выплаченная компенсация за этот инцидент составила почти 2000 евро.

«На дорогах водители учитывают риски, связанные с движением, погодными условиями или другими внешними факторами, но иногда аварии вызывают совершенно неожиданные обстоятельства. Ситуация с осой, когда водитель инстинктивно отвлекся от дороги, что привело к столкновению, — это наглядное подтверждение того, что в жизни бывают невообразимые ситуации. На первый взгляд они могут показаться забавными, но затраты на ремонт вполне реальны и не всегда малы. Это яркий пример того, что не всё можно предугадать. Именно в таких случаях страховка становится настоящим спасательным кругом, защищающим владельца автомобиля от незапланированных и зачастую значительных расходов», — подчеркивает руководитель отдела урегулирования убытков Balcia в Латвии Алисе Драва.

Не всегда наибольшие риски на дороге создают другие транспортные средства или погодные условия — иногда проблемы возникают из-за случайных и совершенно непредвиденных «гостей» в автомобиле. Это могут быть как домашние животные, так и насекомые или мелкие животные, случайно или из любопытства попавшие в салон, которые неожиданно застают владельца автомобиля врасплох в самый неподходящий момент. Чтобы такие ситуации не привели к значительным повреждениям и расходам, стоит соблюдать несколько правил безопасности:

  • Перед поездкой проверяйте салон и багажное отделение, особенно если автомобиль некоторое время стоял на открытой местности или в гараже с открытым доступом.
  • Если во время движения в салон залетело насекомое или попало животное, сохраняйте спокойствие и не пытайтесь избавиться от него во время движения — лучше безопасно остановиться на обочине или на парковке.
  • Всегда перевозите домашних животных в соответствии с правилами их транспортировки: пристегнутыми специальным ремнем безопасности, в подходящей сумке, контейнере, клетке или в багажнике, отделенном от салона.
  • Герметичность окон и дверей: регулярно проверяйте состояние уплотнителей и вентиляционных отверстий, чтобы минимизировать вероятность попадания в салон нежелательных гостей.
  • Не оставляйте в салоне открытую еду, напитки или мусор — они могут привлечь внимание насекомых и животных.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

