Ущерб на 2000 евро: как насекомое вызвало впечатляющее ДТП

Один из самых необычных случаев по страховке KASKO, зарегистрированных Balcia этим летом, связан с, казалось бы, безобидной ситуацией, когда в салон автомобиля залетело совсем маленькое насекомое — оса. Во время поездки она начала назойливо кружить перед лицом водителя, в результате чего он на мгновение отвлекся от дороги и врезался в соседний автомобиль. Выплаченная компенсация за этот инцидент составила почти 2000 евро.

«На дорогах водители учитывают риски, связанные с движением, погодными условиями или другими внешними факторами, но иногда аварии вызывают совершенно неожиданные обстоятельства. Ситуация с осой, когда водитель инстинктивно отвлекся от дороги, что привело к столкновению, — это наглядное подтверждение того, что в жизни бывают невообразимые ситуации. На первый взгляд они могут показаться забавными, но затраты на ремонт вполне реальны и не всегда малы. Это яркий пример того, что не всё можно предугадать. Именно в таких случаях страховка становится настоящим спасательным кругом, защищающим владельца автомобиля от незапланированных и зачастую значительных расходов», — подчеркивает руководитель отдела урегулирования убытков Balcia в Латвии Алисе Драва.

Не всегда наибольшие риски на дороге создают другие транспортные средства или погодные условия — иногда проблемы возникают из-за случайных и совершенно непредвиденных «гостей» в автомобиле. Это могут быть как домашние животные, так и насекомые или мелкие животные, случайно или из любопытства попавшие в салон, которые неожиданно застают владельца автомобиля врасплох в самый неподходящий момент. Чтобы такие ситуации не привели к значительным повреждениям и расходам, стоит соблюдать несколько правил безопасности: