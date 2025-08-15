В деле о взорванном биотуалете — новый поворот: виновные пойдут по уголовной статье?

11 января этого года группа молодых людей взорвала биотуалет на остановке общественного транспорта в микрорайоне Дарзини. Лишь по счастливому стечению обстоятельств в результате мощного взрыва никто не пострадал.

Расследование показало, что преступление, скорее всего, было совершено в развлекательных целях, чтобы получить видео для публикации в социальных сетях.

Полиция оперативно установила возможных исполнителей: 16 января был задержан 15-летний подросток, а вскоре были установлены личности остальных троих участников преступления, которые являются взрослыми.

Все подозреваемые ранее попадали в поле зрения полиции за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Все четверо признаны подозреваемыми в уголовном процессе, возбужденном по статье 185, части 2 Уголовного закона – за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное способом, представляющим общественную опасность.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с испытательным сроком до трех лет или без него.

Получив достаточную доказательную базу, 13 августа этого года сотрудники полиции Рижского Восточного отделения Рижского регионального управления Государственной полиции направили уголовное дело в Рижскую Восточную прокуратуру для возбуждения уголовного преследования в отношении четверых подозреваемых.

Все подозреваемые по-прежнему находятся под полицейским надзором в качестве меры пресечения.

Правоохранители подчеркивают, что осуществление опасных действий и их видеосъемка в развлекательных целях недопустимы и могут повлечь за собой тяжкие последствия и уголовную ответственность.