В Рижской думе поддержали кандидатуру Инны Буровой на пост директора 13-й средней школы

15 августа, 2025

Комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту поддержал выдвижение Инны Буровой на должность директора 13-й средней школы. Теперь решение должен утвердить весь состав думы на пленарном заседании.

Депутаты заслушали информацию о конкурсе: на должность подали заявки пять кандидатов, трое не прошли первый этап, и во второй тур вышли двое претендентов. Один из них получил недостаточно баллов, и в финал была выдвинута только Бурова.

Члены конкурсной комиссии поддержали её кандидатуру почти единогласно (против был представители "Стабильности" и "Суверенной власти"). При этом в обсуждениях на комитете звучала критика состояния самой школы — за три года она потеряла около 80 учеников, экзаменационные результаты ухудшились, а в новых классах теперь учится меньше 20 детей. Бурова, обращаясь к депутатам, заявила, что готова сосредоточиться на улучшении качества обучения, привлечении педагогов и усилении роли латышского языка.

Как сообщал press.lv, вокруг конкурса возник конфликт. Коллектив школы во главе с и.о. директора Иевой Маргаритой Озолой выразил сомнения в объективности отбора. Озола, полтора года руководившая школой и имевшая поддержку почти всего коллектива, неожиданно получила низкие баллы и была исключена во втором туре. Руководство школы сочло это несправедливым и обратилось с протестом, а также выразило подозрения в том, что дочь депутата Сейма Олега Бурова «проталкивают» на должность с использованием политических связей.

Учителя отмечали и репутационные риски, обращая внимание на стиль общения и публикации Инны Буровой в социальных сетях. Сама кандидатка отрицает обвинения, указывая на свой 15-летний опыт работы в образовании, включая восемь лет в руководстве. Она подчёркивает, что пришла в конкурс на общих основаниях и видит в школе большой потенциал для развития. Ранее по поручению тогдашнего мэра Вилниса Кирсиса конкурс проверили, и нарушений выявлено не было.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

