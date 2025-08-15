Депутаты заслушали информацию о конкурсе: на должность подали заявки пять кандидатов, трое не прошли первый этап, и во второй тур вышли двое претендентов. Один из них получил недостаточно баллов, и в финал была выдвинута только Бурова.

Члены конкурсной комиссии поддержали её кандидатуру почти единогласно (против был представители "Стабильности" и "Суверенной власти"). При этом в обсуждениях на комитете звучала критика состояния самой школы — за три года она потеряла около 80 учеников, экзаменационные результаты ухудшились, а в новых классах теперь учится меньше 20 детей. Бурова, обращаясь к депутатам, заявила, что готова сосредоточиться на улучшении качества обучения, привлечении педагогов и усилении роли латышского языка.

Как сообщал press.lv, вокруг конкурса возник конфликт. Коллектив школы во главе с и.о. директора Иевой Маргаритой Озолой выразил сомнения в объективности отбора. Озола, полтора года руководившая школой и имевшая поддержку почти всего коллектива, неожиданно получила низкие баллы и была исключена во втором туре. Руководство школы сочло это несправедливым и обратилось с протестом, а также выразило подозрения в том, что дочь депутата Сейма Олега Бурова «проталкивают» на должность с использованием политических связей.

Учителя отмечали и репутационные риски, обращая внимание на стиль общения и публикации Инны Буровой в социальных сетях. Сама кандидатка отрицает обвинения, указывая на свой 15-летний опыт работы в образовании, включая восемь лет в руководстве. Она подчёркивает, что пришла в конкурс на общих основаниях и видит в школе большой потенциал для развития. Ранее по поручению тогдашнего мэра Вилниса Кирсиса конкурс проверили, и нарушений выявлено не было.