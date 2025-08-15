Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
При задержании бросились бежать: в Латгалии поймали еще одного перевозчика мигрантов

Редакция PRESS 15 августа, 2025 15:46

ЧП и криминал 0 комментариев

Facebook/Valsts robežsardze

Государственная пограничная охрана (ГПО) в среду задержала в Латгале еще одного перевозчика нелегальных мигрантов, сообщили агентству ЛЕТА в ГПО.

Оказывая поддержку пограничникам, сотрудники Государственной полиции остановили в Каунатской волости Резекненского края автомобиль "Audi A6", за рулем которого находился негражданин Латвии, перевозивший пятерых нелегальных мигрантов.

Во время проверки автомобиля четыре человека бросились бежать. Во время досмотра пограничник и его служебная собака обнаружили четырех человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, действующих виз и видов на жительство.

В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело, а сам он заключен под стражу.

Пять человек были доставлены обратно на границу с Белоруссией.

Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

