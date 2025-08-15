При задержании бросились бежать: в Латгалии поймали еще одного перевозчика мигрантов

Оказывая поддержку пограничникам, сотрудники Государственной полиции остановили в Каунатской волости Резекненского края автомобиль "Audi A6", за рулем которого находился негражданин Латвии, перевозивший пятерых нелегальных мигрантов.

Во время проверки автомобиля четыре человека бросились бежать. Во время досмотра пограничник и его служебная собака обнаружили четырех человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, действующих виз и видов на жительство.

В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело, а сам он заключен под стражу.

Пять человек были доставлены обратно на границу с Белоруссией.