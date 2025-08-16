Не гуляйте этой летней ночью! Синоптики окрасили её в жёлтый цвет

Жёлтый уровень означает, что погода может стать опасной. Синоптики советуют по возможности оставаться в помещениях: во время грозы передвигаться по улице трудно и небезопасно. Особое внимание стоит уделить ситуации, если ненастье застанет вас в лесу или на открытой территории.

Из-за порывов ветра возможны обрывы линий электропередач и перебои с электричеством. Порывы способны ломать ветви деревьев и поднимать в воздух незакреплённые предметы, а сильные дожди — быстро повышать уровень воды в реках и затапливать низины.

На дорогах в темное время суток ожидаются плохая видимость и аквапланирование, поэтому водителям стоит планировать дорогу с запасом времени. Не исключён град, который может повредить урожай и имущество.

Службы напоминают: позаботьтесь и о домашних животных, для которых гроза тоже является серьёзным стрессом. Грозовые облака покинут Латвию утром.