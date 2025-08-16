Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не гуляйте этой летней ночью! Синоптики окрасили её в жёлтый цвет

16 августа, 2025

В ночь на субботу, 16 августа, в Латвию с северо-запада придёт зона осадков. Она принесёт грозы, сильные дожди, порывы ветра до 15–17 м/сек и местами град. Государственная пожарно-спасательная служба объявила жёлтое предупреждение, которое будет действовать с 21:00 пятницы до 8:00 утра субботы.

Жёлтый уровень означает, что погода может стать опасной. Синоптики советуют по возможности оставаться в помещениях: во время грозы передвигаться по улице трудно и небезопасно. Особое внимание стоит уделить ситуации, если ненастье застанет вас в лесу или на открытой территории.

Из-за порывов ветра возможны обрывы линий электропередач и перебои с электричеством. Порывы способны ломать ветви деревьев и поднимать в воздух незакреплённые предметы, а сильные дожди — быстро повышать уровень воды в реках и затапливать низины.

На дорогах в темное время суток ожидаются плохая видимость и аквапланирование, поэтому водителям стоит планировать дорогу с запасом времени. Не исключён град, который может повредить урожай и имущество.

Службы напоминают: позаботьтесь и о домашних животных, для которых гроза тоже является серьёзным стрессом. Грозовые облака покинут Латвию утром.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

