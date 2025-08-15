Теплое местечко: кто выиграл конкурс на должность главы Центра искусственного интеллекта

Как сообщили в ведомстве, Чернецкая имеет более чем десятилетний международный опыт работы. Она занимала руководящие посты в сферах информационных технологий (ИТ), обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ).

В настоящее время она возглавляет международный проект "EIT Deep Tech Talent Initiative", цель которого - обучить в Европе 1 млн человек в области глубоких технологий в период с 2023 по 2025 год.

Ранее Чернецкая была руководителем по развитию бизнеса "TeraLab", директором по партнерским отношениям "OpenClassrooms", гостевым профессором в университете Кейо, координатором европейских проектов "CNRS", а также работала в Латвийском агентстве инвестиций и развития специалистом по общественным отношениям.

Новый директор ЦИИ вступит в должность во второй половине сентября. Приоритетом ее работы на первых порах будет создание основ для успешной работы центра в долгосрочной перспективе, а также разработка стратегии.

Чернецкая получила степень бакалавра в Латвийском университете, степень магистра и доктора - в Кембриджском университете в Великобритании. В 2024 году она вошла в тройку "Топ-100" среди женщин в области данных в рейтинге "Perspektywy Women in Tech Poland", сообщили в МУУРР.