Теплое местечко: кто выиграл конкурс на должность главы Центра искусственного интеллекта

15 августа, 2025 14:14

0 комментариев

Совет Центра искусственного интеллекта (ЦИИ) назначил на должность директора Наталию Чернецкую, которая выиграла конкурс, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР).

Как сообщили в ведомстве, Чернецкая имеет более чем десятилетний международный опыт работы. Она занимала руководящие посты в сферах информационных технологий (ИТ), обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ).

В настоящее время она возглавляет международный проект "EIT Deep Tech Talent Initiative", цель которого - обучить в Европе 1 млн человек в области глубоких технологий в период с 2023 по 2025 год.

Ранее Чернецкая была руководителем по развитию бизнеса "TeraLab", директором по партнерским отношениям "OpenClassrooms", гостевым профессором в университете Кейо, координатором европейских проектов "CNRS", а также работала в Латвийском агентстве инвестиций и развития специалистом по общественным отношениям.

Новый директор ЦИИ вступит в должность во второй половине сентября. Приоритетом ее работы на первых порах будет создание основ для успешной работы центра в долгосрочной перспективе, а также разработка стратегии.

Чернецкая получила степень бакалавра в Латвийском университете, степень магистра и доктора - в Кембриджском университете в Великобритании. В 2024 году она вошла в тройку "Топ-100" среди женщин в области данных в рейтинге "Perspektywy Women in Tech Poland", сообщили в МУУРР.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

