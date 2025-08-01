В течение дня дожди прекратятся, потеплеет и выйдет солнце: погода 1 августа

Утром во многих местах по-прежнему ожидается дождь, позднее в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

При слабом до умеренного западном ветре температура воздуха повысится до +18..+23 градусов.

В Риге утром дождь прекратится, кратковременные осадки возможны днём и вечером. При солнечном свете воздух прогреется до +21..+22 градусов. Будет дуть слабый ветер.

Погодные условия определяются областью низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1006–1009 гектопаскалей.

По всей стране объявлено предупреждение о повышении уровня воды в водоёмах, в связи с чем в некоторых местах возможно затопление низинных территорий. Жёлтый уровень предупреждения о повышении уровня воды будет действовать до понедельника, 4 августа.

