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«В таких случаях мы переходим на русский»: профессор рассказал, как медработники выбирают язык общения

Редакция PRESS 16 мая, 2025 20:27

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TV24

В эфире программы "Dr. Apinis" телеканала TV24 академику Латвийской академии наук, профессору RSU, кардиохирургу Петерису Страдыньшу задали вопрос, сталкивался ли он хоть раз в Латвии с ситуацией, когда какой-то врач не мог говорить на госязыке, а говорил на русском. И вообще, часто ли медперсонал общается между собой на русском языке. 

Профессор отметил, что всё зависит от доли работников по национальности в каждой конкретной структурной единице по стране.

«Есть места, где больше русскоговорящих сотрудников. В таких случаях, конечно, я не буду этого скрывать — язык, на котором происходит общение, русский», — признается Страдыньш.

По его словам, мониторинг доли сотрудников не совсем уместен, поскольку в отрасли сотрудники отбираются на основе профессиональных и других характеристик. Однако вопрос о пациентах, их правах и интересах имеет принципиальное значение.

Врач описывает ситуацию: если пациент находится в палате, а двое сотрудников входят к нему и разговаривают друг с другом на разных языках, это представляет проблему для пациента. Даже если говорят они друг с другом, а не с пациентом.

«Он может не понимать, о чем идет речь и подумать, что есть какие-то вещи, о которых ему не рассказывают или которые от него скрывают, и он может почувствовать себя некомфортно», — говорит Страдыньш.

Профессор подчеркивает, что рабочим языком в больнице на всех уровнях должен быть латышский. В качестве еще одного плохого примера он приводит консультации врачей. Страдыньш отмечает, что бывают случаи, когда на встречах специалистов говорят преимущественно по-русски, однако среди присутствующих есть и латыши, в том числе молодые коллеги, не владеющие русским языком. Врач считает, что такие случаи создают неравенство.

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