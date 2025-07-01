Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Институт партнерства: свыше 30% зарегистрированных пар — однополые (2)

© LETA 1 июля, 2025 14:18

Новости Латвии 2 комментариев

За год, прошедший с момента введения в Латвии института партнерства, зарегистрировано 235 однополых партнерств, сообщил Латвийский совет присяжных нотариусов (ЛСПН).

Всего в реестре данных физических лиц до 1 июля зарегистрировано 613 партнерств, из которых 235 - однополые, а в 378 случаях партнерство заключили люди разного пола. В 25 случаях партнерство зарегистрировано в соответствии с постановлением суда.

19 договоров о партнерстве за год были прекращены. Девять партнерств закончились, потому что пары решили оформить брак, девять - потому что один из партнеров умер, еще одно партнерство прекращено, так как такую волю изъявили оба партнера.

Институт партнерства предоставляет право двум совершеннолетним лицам независимо от пола юридически закрепить свои отношения, оформив их официально у присяжного нотариуса в форме нотариального акта.

Председатель ЛСПН Айгарс Каупе считает, что количество партнерств, заключенных в первый год, подтверждает, что этот новый институт востребован и нужен обществу в целом, отвечает его потребностям и способствует правопорядку в отношениях пар.

По мнению Каупе, ключом к успеху является четкость и простота регулирования: партнерства легко и заключить, и прекратить. Но важнее всего то, что зарегистрированное партнерство обеспечивает лицам юридическую, экономическую и социальную защиту на государственном уровне.

"Регистрация партнерства позволяет полноценно участвовать в жизни друг друга и в критических ситуациях и получать социальные гарантии. Поэтому я призываю все пары - как разных полов, так и однополые, - которые живут вместе, использовать эту возможность и юридически закрепить свои отношения у нотариуса", - подчеркивает Каупе.

Заключившие партнерство пары имеют право получить льготы по подоходному налогу с населения в случае взаимных дарений и займов. Партнер имеет право принимать решения, связанные с лечением второго партнера, если тот сам не сможет о себе позаботиться, а также получать социальные гарантии, например, в случае смерти второго лица. Партнеры могут использовать защиту, равноценную защите членов семьи, в других странах Евросоюза, реализуя один из основных принципов ЕС - свободу передвижения - и выбирая место жительства в другой стране ЕС.

Согласно закону партнерство не приравнивается к браку. Институт партнерства, в отличие от брака, не предусматривает регулирования имущественных отношений и права наследования.

Партнерство не могут заключить лица, состоящие в браке, родственники по прямой линии, братья и сестры, сводные братья и сводные сестры, а также те, у кого уже заключено партнерство.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 1 реакций
Комментарии (2) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:20 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Грозы нанесли урон дорогам и полям в Латгалии — убытки могут достигнуть полумиллиона евро
Bitnews.lv 12 часов назад
Дом Москвы снова не нашли кому продать — здание на Марияс не заинтересовало никого
Bitnews.lv 12 часов назад
Liepājas autobusu parks отменил 11 рейсов из-за нехватки водителей
Bitnews.lv 13 часов назад
Ученые ищут золотистый боровик — просят помощи грибников
Bitnews.lv 13 часов назад
Денежный дождь прошёл в США
Sfera.lv 13 часов назад
Мальта: санкциям — нет
Sfera.lv 14 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны» (2)

Мир 21:34

Мир 2 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно (2)

Важно 21:26

Важно 2 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась (2)

Важно 21:21

Важно 2 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом (2)

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 2 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось… (2)

Важно 20:21

Важно 2 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги (2)

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 2 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине (2)

Важно 18:38

Важно 2 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать