Латвийское тяжелое краностроение выходит на передовые позиции на европейском рынке Реклама Редакция PRESS 1 июля, 2025 14:04 Реклама

Компания «RIKON» завершила монтаж двух козловых контейнерных кранов с удалённым управлением на терминале València-Font de Sant Lluís (Испания)

АО «RIKON» успешно завершило монтаж двух козловых контейнерных кранов RMG грузоподъемностью 40 тонн, оснащённых системой удалённого управления RROS (RIKON Remote Operation System), на интермодальном терминале València-Font de Sant Lluís в Испании. Собственная разработка системы удаленного управления козловыми контейнерными кранами выводит RIKON в число немногих производителей, которые разрабатывают и реализуют подобные высокотехнологичные решения.

Терминал València-Font de Sant Lluís управляется ADIF — государственным оператором железнодорожной инфраструктуры Испании — и является ключевым логистическим узлом на Средиземноморском побережье Европы. Терминал специализируется на обработке контейнерных грузов (до 150 000 интермодальных единиц в год) и мультимодальных перевозках, обеспечивая эффективную связь между морским портом Валенсии (крупнейшим контейнерным портом Испании с грузооборотом 5,4 млн TEU в 2022 году) и внутренними железнодорожными маршрутами, включая стратегически важный Средиземноморский коридор.

Установка двух новых козловых кранов «RIKON» с системой удалённого управления RROS является важным технологическим решением для терминала. Каждый кран оснащён собственным удалённым рабочим столом, что позволяет операторам контролировать и управлять оборудованием с максимальной точностью и комфортом. Данное решение не только значительно повышает эффективность и безопасность рабочих процессов, но и улучшает условия труда, надёжно защищая персонал от влияния неблагоприятных факторов.

Кроме того, компания «RIKON» продолжает активную работу в столице Испании, реализуя проект по поставке трёх полностью автоматизированных козловых кранов A-RMG грузоподъемностью 40 тонн для терминала Madrid-Vicálvaro. Данные проекты демонстрируют, что «RIKON» активно стремится и успешно реализует современные высокотехнологичные решения в области контейнерной обработки и мультимодальных перевозок

Завершение монтажа кранов в Валенсии открывает новый этап в развитии терминала València-Font de Sant Lluís, способствуя повышению его операционной эффективности и укреплению позиций в качестве стратегического транспортного узла на международной арене.