В Германии молодой мужчина напал с ножом на сотрудников электросетевой компании

Один человек погиб и еще двое получили серьезные ранения в результате нападения с ножом на сотрудников электросетевой компании на юге Германии во вторник.

По данным полиции, во вторник рано утром между сотрудниками компании Überlandwerke Rhön в баварском городе Мелльрихштадт произошла ссора "с применением острого предмета".

21-летний немец был арестован на месте происшествия, и опасности для общества нет, заявили власти. По их словам, нет никаких признаков того, что нападение имело политические или террористические мотивы.

"В результате нападения погибла 59-летняя женщина, двое мужчин 55 и 62 лет получили серьезные ранения", - говорится в заявлении полиции.

По сообщениям немецких СМИ, погибшая женщина получила множественные ножевые ранения верхней части тела, включая шею.