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В Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Они продлились около часа

© BBC 3 июня, 2025 07:35

Мир 0 комментариев

В Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров между представителями России и Украины. Переговоры продлились порядка часа, то есть были вдвое короче, чем первый раунд, состоявшийся в мае, сообщает BBC. Встреча проходит в дворце Чираган на берегу Босфора. Российскую делегацию, как и в прошлый раз, возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Предыдущий раунд прямых переговоров — первых с весны 2022 года — прошел в Стамбуле 16 мая. Украинские источники сообщали, что тогда российская делегация выдвигала неприемлемые требования для прекращения огня, в том числе о выводе украинских войск из регионов, частично захваченных Россией.

Официально по итогам переговоров было объявлено, что стороны договорились провести крупный обмен военнопленных по формуле «1000 на 1000», а также разработать меморандумы со своими условиями мирного урегулирования.

28 мая глава украинской делегации Умеров сообщил, что Киев уже направил свои предложения Москве.

Российская сторона заявила, что тоже подготовила собственный меморандум («по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса»), однако отказалась передавать его Киеву или обнародовать в прессе. Вместо этого глава МИД России Сергей Лавров выступил с предложением провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня.

В Киеве настаивали на том, что Москва должна назвать свои условия установления перемирия до новой встречи, чтобы она не была безрезультатной. Однако в воскресенье, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие украинской делегации в переговорах 2 июня.

Второй раунд переговоров проходит на фоне обострения взаимных атак России и Украины. 1 июня СБУ провела масштабную операцию «Паутина», в рамках которой украинские дроны атаковали военные аэродромы в России — в Иркутской и Мурманской областях. По утверждению источника Украинской службы Би-би-си в СБУ, в результате повреждения получили более 40 российских самолетов. В Минобороны России подтвердили, что на аэродромах произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, не уточняя их числа.

За последние две недели Украина совершила два массированных налета на территорию России с применением беспилотников. По данным российского Минобороны, в ночь на 28 мая средствами ПВО были уничтожены 296 дронов в 13 российских регионах, а с вечера 20 мая до утра 22 мая — 485.

Россия 1 июня нанесла ракетный удар по учебному полигону в Днепропетровской области Украины, в результате чего были убиты 12 человек и более 60 получили ранения.

20 мая Россия ударила по стрельбищу воинской части в Сумской области, в результате чего погибли по меньшей мере шесть украинских военнослужащих.

В прошлые выходные Россия в течение трех ночей наносила массированные удары по территории Украины, выпустив почти тысячу дронов, баллистических и крылатых ракет. В ночь на 25 мая в результате рекордной комбинированной атаки погибли 12 человек, и еще 60 получили ранения.

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