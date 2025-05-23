В США прекращают чеканку монеты в один цент

Между тем для оплаты товаров и услуг монету в один цент можно будет использовать и далее. Причина отказа от выпуска центовых монет в США - высокие производственные расходы, которые превышают их номинал. Уточняется, что в будущем при указании цен компании должны будут округлять ее с шагом в пять центов. Это следующая по номиналу монета в США.

Президент страны Дональд Трамп еще несколько месяцев назад потребовал прекратить выпуск монеты в один цент из-за нерентабельности ее производства, напоминает агентство dpa. По данным американских СМИ, отказавшись от чеканки центовых монет, производитель сможет экономить ежегодно до 56 млн долларов (в пересчете: 50 млн евро).