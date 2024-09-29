В США из-за урагана «Хелен» погибли более 60 человек

#BREAKING #USA The death toll from Hurricane Helene in the U.S. has climbed to 44, with 4.6 million people left without power, according to U.S. media reports.— The National Independent (@NationalIndNews) September 28, 2024
A state of emergency has been declared in Florida, Georgia, Alabama, the Carolinas, and Virginia as authorities respond… pic.twitter.com/BhyYgKO4nB
Разрушительный шторм "Хелен" вызвал на юго-востоке США "катастрофические, исторические наводнения", заявил американский Национальный центр ураганов (NHC). В результате стихийного бедствия в США, по последним данным, погибли 63 человека, сообщает в воскресенье, 29 сентября, агентство AP. Более трех миллионов домохозяйств остались без электричества, следует из данных американского портала PowerOutage.us, на котором фиксируются отключения электроэнергии в стране.
От разрушений, вызванных "Хелен", особенно пострадали штаты Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Теннесси и другие. "Ураган остается опасным и смертоносным, он уносит жизни людей, и угроза наводнений остается высокой", - предупредила вице-президент США Камала Харрис.
Драматичное спасение 50 человек с крыши больницы
В городе Эрвин штата Теннесси полицейские и спасатели с помощью вертолета смогли спасти более 50 человек, забравшихся на крышу больницы. За несколько часов до их спасения сенатор Билл Хэгерти призвал официальные лица США доставить ресурсы людям, окруженным водой, и назвал ситуацию "очень тяжелой".
Ураган "Хелен" обрушился на Флориду 26 сентября, а затем сместился в соседние штаты. Скорость ветра достигала до 225 километров в час, урагану была присвоена четвертая категория ("чрезвычайно опасный").
(Фото иллюстративное.)