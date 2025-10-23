Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В случае угрозы небо над Латвией может быть закрыто очень быстро: эксперт

© LETA 23 октября, 2025 11:27

Новости Латвии 0 комментариев

В случае угрозы воздушное пространство Латвии может быть закрыто очень быстро, заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель правления АО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) Давидс Тауриньш.

Он подчеркнул, что LGS совместно с Национальными вооруженными силами разработало процедуры создания зон, закрытых для полетов. "В разных зонах условия могут различаться в зависимости от размера самолета, высоты, географического положения и так далее", - пояснил Тауриньш.

Он отметил, что решение о закрытии воздушного пространства на восточной границе в темное время суток также принято с определенными условиями. "Одно из важнейших условий - высота полета. Воздушное пространство закрыто на высоту до шести километров, то есть ниже шести километров не может летать ничего, кроме специализированной авиации. Коммерческие самолеты летают выше, поэтому коммерческую авиацию это не затрагивает", - сказал Тауриньш.

Говоря о роли LGS в развитии системы противодействия дронам, Тауриньш сообщил, что одно из направлений - тесное сотрудничество с Рижским аэропортом и правоохранительными органами для минимизации негативного влияния дронов на работу аэропорта и воздушное сообщение.

"Здесь перед нами стоят две задачи. Первая - обнаружение дронов. Вторая - определение, насколько конкретный дрон опасен, и, если он представляет угрозу, - его обезвреживание. В этой сфере налажено тесное сотрудничество с аэропортом и правоохранительными органами. В последнее время за всеми, кто управляет такими летательными аппаратами, все больше присматривают правоохранительные органы", - отметил руководитель LGS.
 

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

Загрузка

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 0 комментариев

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро

Выбор редакции 14:57

Выбор редакции 0 комментариев

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

Важно 14:55

Важно 0 комментариев

В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Мы все — в одном шаге от преступления

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

