В случае угрозы небо над Латвией может быть закрыто очень быстро: эксперт

Он подчеркнул, что LGS совместно с Национальными вооруженными силами разработало процедуры создания зон, закрытых для полетов. "В разных зонах условия могут различаться в зависимости от размера самолета, высоты, географического положения и так далее", - пояснил Тауриньш.

Он отметил, что решение о закрытии воздушного пространства на восточной границе в темное время суток также принято с определенными условиями. "Одно из важнейших условий - высота полета. Воздушное пространство закрыто на высоту до шести километров, то есть ниже шести километров не может летать ничего, кроме специализированной авиации. Коммерческие самолеты летают выше, поэтому коммерческую авиацию это не затрагивает", - сказал Тауриньш.

Говоря о роли LGS в развитии системы противодействия дронам, Тауриньш сообщил, что одно из направлений - тесное сотрудничество с Рижским аэропортом и правоохранительными органами для минимизации негативного влияния дронов на работу аэропорта и воздушное сообщение.

"Здесь перед нами стоят две задачи. Первая - обнаружение дронов. Вторая - определение, насколько конкретный дрон опасен, и, если он представляет угрозу, - его обезвреживание. В этой сфере налажено тесное сотрудничество с аэропортом и правоохранительными органами. В последнее время за всеми, кто управляет такими летательными аппаратами, все больше присматривают правоохранительные органы", - отметил руководитель LGS.

