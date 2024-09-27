В Сейме проходит День открытых дверей. ФОТО

Сейм предложит посетителям информацию о проектах парламента для молодежи — фотоконкурсе «Моя Латвия. Моя ответственность», школьной программе «Познакомься с Сеймом» и проекте «Молодежный Сейм», пишет LSM+.

Посетители дня открытых дверей смогут сфотографироваться на стенде «Присоединяйся к Балтийскому пути!», а в честь 20-летия вступления Латвии в ЕС и НАТО смогут изучить путь Латвии к членству в Североатлантическом альянсе.

В здание Сейма можно приходить группами или индивидуально. Поскольку количество посетителей в здании Сейма ограничено, приоритет будет отдаваться тем, кто записался заранее.

Посетить Сейм можно не только в дни открытых дверей, но и ежедневно, записавшись на экскурсию, отмечает пресс-служба парламента.