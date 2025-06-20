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В самую короткую ночь в году дождя не будет

Редакция PRESS 20 июня, 2025 15:01

Новости Латвии 0 комментариев

Ночь на субботу, которая станет самой короткой ночью в году, в Латвии пройдет без осадков, прогнозируют синоптики.

Облачность будет преимущественно легкой, ветер от слабого до умеренного с северо-запада. Температура воздуха опустится до +6...+10 градусов, на побережье не ниже +11...+13 градусов.

Днем увеличится облачность, местами пройдет дождь, вечером в Видземе осадков будет больше. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду в Курземе и Земгале. Воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В Риге в начале ночи ожидается ясное небо, позже частично затянутое облаками, во второй половине дня в субботу возможны небольшие дожди. Слабый или умеренный северо-западный ветер перейдет в юго-западный. Температура воздуха повысится с +12 градусов ночью до +22 градусов днем.

Самая короткая ночь в году в столице составит шесть часов восемь минут, в других регионах страны - от пяти часов 48 минут в самой северной точке страны, Валмиерском крае у границы с Эстонией, до шести часов 28 минут в самой южной точке страны, Аугшдаугавском крае у границы с Литвой и Белоруссией.

21 июня в Риге солнце взойдет в 4.29 утра, а самый ранний восход будет в 4.10 утра на крайнем северо-востоке Латвии, в Педедзской волости Алуксненского краях. Самый поздний восход будет в 4.48 на юго-западе Латвии, на берегу моря в Южнокурземском самоуправлении.

В субботу, вскоре после восхода солнца, в 5.42 утра, наступит солнцестояние, и в северном полушарии земли начнется астрономическое лето.

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