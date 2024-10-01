На вывеске на трех языках написано: "Встретимся в Чехове". Авторы сократили название театра до фамилии человека, в честь которого театр назван. И вышло довольно комично.

Рижский русский театр им. Михаила Чехова - старейший русский театр за пределами России, ему уже более 140 лет. Свое последнее название он получил в 2006 году, именно тогда театр и был назван в честь племянника Антона Павловича Чехова - актера и выдающегося педагога Михаила Чехова.

Однако в последнее время делается всё, чтобы из названия театра пропала составляющая "русский", например, министр культуры Агнесе Лаце в недавнем интервью называла театр не иначе как Театром Чехова. А теперь и на самом театре появилась вывеска с "новым" коротким названием театра. Тогда как народ, по привычке, именует театр не иначе как "Театром русской драмы".