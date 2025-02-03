В России разбился автобус Lux Express из Таллина: двое погибших

В Министерстве иностранных дел Эстонии ERR сообщили, что сотрудники находятся в контакте с российскими властями, чтобы получить дополнительную информацию о состоянии эстонских граждан, попавших в аварию.

"Насколько известно посольству, в автобусе находились два гражданина Эстонии, один из которых находится в больнице, о другом информации нет. Насколько известно посольству, погибших среди эстонских граждан нет", – сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Лийза Тоотс.

Она отметила, что в посольство Эстонии в Москве обратились за помощью в отношении одного эстонского гражданина, пострадавшего в аварии.

"По данным посольства, помимо двух граждан Эстонии, в автобусе находился один гражданин России с эстонским видом на жительство. Пострадавшие в аварии должны следовать рекомендациям и указаниям местных властей", – добавила она.

Член правления Lux Express Ингмар Роос сообщил, что авария произошла в 15 километрах от Ивангорода по направлению к Санкт-Петербургу.

Two people killed in Lux Express bus crash in Russia#Estonia https://t.co/rjZEZq0W1C — ERR News (@errnews) February 3, 2025

"По предварительной информации, автобус столкнулся со снегоуборочной машиной. Официальной информации о причинах аварии на данный момент нет", – сказал Роос.

Как сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на полицию, вечером 2 февраля на 133-м километре трассы "Нарва" 38-летний водитель снегоуборочного КАМАЗа столкнулся со встречным автобусом Scania под управлением 49-летнего мужчины. В салоне находились 22 человека. Среди них были два гражданина Эстонии и один с видом на жительство Эстонии, 16 – России, два – Германии, один – Молдовы и один – Польши. На месте погибли два пассажира автобуса – 60-летняя женщина и ее 61-летний супруг. В крайне тяжелом состоянии госпитализированы оба водителя, а также находившиеся в автобусе 11-летний мальчик и 37-летний мужчина.

По предварительной информации "Фонтанки", 11-летний мальчик живет в Петербурге. Его отвезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и двух позвонков. С тяжелыми сочетанными травмами головы и тела госпитализированы 37-летний пассажир и оба водителя. У 39-летнего мужчины, сидевшего за рулем спецтехники (он житель Кингисеппского района), открытая черепно-мозговая травма, переломы ног, руки и костей таза. У 49-летнего водителя автобуса (петербуржец) разрыв селезенки и переломы ног. Ребенка и трех мужчин поместили в реанимацию.

Ранее сообщалось, что пострадавших всего 13. По данным "Фонтанки", медпомощь понадобилась 16 пассажирам и обоим водителям, включая тяжелораненых. Восемь из них после оказания помощи отпустили домой.

Автобус Lux Express выехал из Таллинна в Санкт-Петербург в 14:30.

Один из пассажиров рассказал "Фонтанке", что авария произошла внезапно: не было ни торможения, ни сигналов, просто резкий удар По словам очевидца, водителя автобуса пришлось вырезать из кабины, а на видео и фотографиях МЧС Ленинградской области видно, что кабина снегоуборочной машины сильно повреждена.

По словам очевидца, в автобусе также находились двое детей, с одним из которых, судя по всему, все в порядке, а вот второй был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, по части 5 статьи 264 УК РФ. Ведется расследование.