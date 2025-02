В России разбился автобус Lux Express из Таллина: двое погибших

В Министерстве иностранных дел Эстонии ERR сообщили, что сотрудники находятся в контакте с российскими властями, чтобы получить дополнительную информацию о состоянии эстонских граждан, попавших в аварию.

"Насколько известно посольству, в автобусе находились два гражданина Эстонии, один из которых находится в больнице, о другом информации нет. Насколько известно посольству, погибших среди эстонских граждан нет", – сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Лийза Тоотс.

Она отметила, что в посольство Эстонии в Москве обратились за помощью в отношении одного эстонского гражданина, пострадавшего в аварии.

"По данным посольства, помимо двух граждан Эстонии, в автобусе находился один гражданин России с эстонским видом на жительство. Пострадавшие в аварии должны следовать рекомендациям и указаниям местных властей", – добавила она.

Член правления Lux Express Ингмар Роос сообщил, что авария произошла в 15 километрах от Ивангорода по направлению к Санкт-Петербургу.

