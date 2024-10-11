В России 13-летняя девочка жестоко убила младших сестричек: за что?

Сегодня стало известно, что Милана была эмоционально неуравновешенным подростком, иногда у нее случались вспышки агрессии. Ее и еще двух девочек мать родила в первом браке. Затем сошлась с другим мужчиной, который стал отцом двух младших дочерей.

Как одну из старших, Милану часто заставляли присматривать за сестренками, что ей очень н нравилось. В тот роковой день мать с отчимом вызвали в отделение полиции — разобраться в бытовом скандале. Взрослые, как обычно, оставили с малышками 13-летнюю школьницу, которая собиралась гулять со сверстниками.

«Разозлившись, девочка слетела с катушек. Она взяла нож и убила своих сестер. Более того, одну из них она покусала за шею. Настолько жестокую расправу школьница устроила еще и из-за ненависти к отчиму, который избивал ее мать, а та все прощала. Милана хотела поквитаться с его детьми, о которых заботиться приходилось ей», — поделился источник жуткими подробностями истории.

В силу возраста ребенка не будут привлекать к уголовной ответственности. Скорее всего, Милану поместят на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

«По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего)», — рассказали сотрудники Следственного комитета по региону.