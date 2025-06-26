В Риге возобновят продажу билетов на Праздник песни и танца школьной молодёжи

Что можно купить:

Билеты на заключительный концерт "Te-aust" и его генеральную репетицию (более 10 000).

Билеты на большой концерт народного танца "Es atvēru Laimas dārzu" (почти 2 000).

Билеты на другие платные мероприятия.

Приобрести их можно на bilesuparadize.lv и в билетных кассах.

Скидки:

15% — для обладателей удостоверения "Почётной семьи Латвии", лиц с I, II или III группой инвалидности, а также политически репрессированных.

100% для сопровождающего лица при покупке билета для человека в инвалидной коляске.

Изменения в программе:

Концерт духовной музыки перенесён из церкви Святого Петра в Рижский Домский собор, что позволило выставить в продажу более 700 дополнительных билетов по цене от 7 до 20 евро. Ранее купленные билеты действительны.

Бесплатные мероприятия:

С 26 июня можно получить бесплатные входные карты на спектакли школьных театров (8 июля, Малый зал Рижского русского театра им. М. Чехова).

Концерт музыки на кокле "Saules krustcelēs" (10 июля, 13:00, католическая церковь Св. Марии Магдалины) также будет бесплатным; входные карты можно получить перед концертом.