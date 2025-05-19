В Риге уже пролилось рекордное количество дождей, а на подходе новые: прогноз

Больше всего осадков в Риге выпало 15, 16 и 18 мая - 23,3, 18,7 и 22,2 миллиметра соответственно.

Сильные дожди прошли и в других регионах Латвии, что привело к значительному подъему уровня рек.

Во вторник и среду в Риге и на остальной территории Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, а с четверга вновь возможны сильные дожди и грозы.

Как сообщается, в Елгаве некоторые автобусы задерживаются, а парк песчаных скульптур и вовсе закрыт из-за дождя. Администрация города поясняет, что обильный и интенсивный дождь последних дней нанес значительный ущерб песчаным скульптурам — многие из них были повреждены и утратили свой первоначальный художественный вид. Учитывая нанесенный ущерб и опасения за безопасность посетителей, было принято решение временно закрыть парк песчаных скульптур.