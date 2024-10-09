В Риге снова осквернен памятник Барклаю де Толли

Вечером 6 октября полиция получила информацию о том, что памятник облили краской. Дело начато по статье Уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с повреждением или уничтожением имущества.

Полиция обращается к людям, которые могли видеть этот инцидент или обладают информацией, которая может помочь следствию. С полицией можно связаться по телефонам 67086399 или 110.

Ранее памятник был осквернен 12 сентября.

Рижская муниципальная полиция не имеет на месте происшествия видеокамер, которые помогли бы быстро отреагировать и предотвратить правонарушение.

Вопрос о демонтаже памятника публично обсуждается уже давно, но Рижский совет памятников ранее принял решение не демонтировать памятник.

Заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) снова предложит думе принять решение о демонтаже и переносе памятника де Толли.

