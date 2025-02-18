В Риге разрешили выходит на лёд: где именно?

Где ж официально можно выходить на лед - на пруду Кенгарагс, в Болдерайском карьере, на водоемах в парке Кудояра, в саду Виестура, в парке Узварас, на пруду усадьбы Мазъюмправа, на озере Бабелите, озере Дамбьяпурва, на озерах Гайльэзерс и Велнэзерс.

Также разрешается выходить на лед на отдельных участках Вецдаугавы, канала Коюсала и Кишезерса, на пруду Марас, в части озера Югла, на отдельном участке Страздупите, на канале Лици Югла у Яунциема гатве 4, в Зиемельупе около биологических очистных сооружений сточных вод «Даугавгрива» Rīgas ūdens и на участке канала Хапака.

Самоуправление напоминает, что из-за меняющихся погодных условий лед на водоемах недостаточно прочен, и по-прежнему запрещено находиться на льду других общественных водоемов, имеющихся на территории города или его окрестностях, а также на льду Рижского залива.

Толщина льда в разных местах может быть разной, и гарантировать 100% безопасность невозможно.