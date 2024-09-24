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В Риге появилась «партизанская» велодорожка: велоактивисты сами её нарисовали

Редакция PRESS 24 сентября, 2024 20:12

ЧП и криминал 0 комментариев

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Рижские велоактивисты велодвижения самовольно нарисовали на улице Бикерниеку "партизанскую" велодорожку. Своим подвигом представители велодвижения похвастались в социальной сети Х.

"На улице Бикерниеку обустроена городская партизанская велосипедная дорожка. При обновлении асфальта Рижская дума проигнорировала градостроительные документы и здравый смысл, не создав здесь велосипедную инфраструктуру", - заявляет один из лидеров движения Андрей Урбан.

В подтверждение своих слов он прикладывает фотографию, на которой видно как поток машин подстраивается под новую разметку - она практически идентична общепринятому обозначению полосы движения для велосипедов.

Активисты признают, что велодорожку удалось сделать не очень длинной, но она имеет большое символическое значение. Вероятно, как протест против того, что самоуправление затягивает с реализацией велоинфраструктуры на этом участке дороги.

Ранее Ото Озолс, заместитель руководителя отдела вело инфраструктуры Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы сообщил, что в рамках дальнейшего улучшения велосипедной инфраструктуры в Риге планируется оборудовать велодорожки на участке улицы Бикерниеку от улицы Лиелвардес до улицы Улброкас.

Тем не менее, далеко не все пользователи соцсетей одобрили такое самоуправство на городских улицах:

- Глупо. Вместо двух полос снова одна, движение замедляется, двигатели работают дольше, и больше загрязняют.

- А кто будет отвечать, если появятся пострадавшие?

- Надеюсь, что партизан будет найден и наказан за порчу муниципального имущества. Принудительный труд по чистке велосипедной дорожки может служить наказанием.

- Будут ли привлечены к ответственности вандалы, произвольно создающие угрозу безопасности дорожного движения? В противном случае безнаказанные активисты повсюду начнут рисовать все, что хотят, - обращается пользователь Zaspars с вопросом к полиции самоуправления.

В Рижской думе уже неоднократно предупреждали, что нанесение на дороге несогласованной горизонтальной разметки может поставить под угрозу здоровье и жизнь участников дорожного движения.

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