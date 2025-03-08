В Риге почти нет памятников выдающимся женщинам; почему так получилось?

Кристине провела опрос на улицах Риги, одним из первых упоминался групповой памятник градоначальнику Джорджу Армитстеду. Называли также памятник Свободы с Милдой - но это скорее символический образ.

Выяснилось, что в Риге всего два памятника, где увековечены женщины (не считая, разумеется, памятников на кладбищах). Один из них - уже упоминавшийся памятник Армитстеду, второй - памятник Анне Гертруде Верман, благодаря которой в столице появился Верманский сад.

Памятник Джорджу (в Российской империи - Георгию Ивановичу) Армитстеду находится в центре Риги, на берегу канала, недалеко от моста Тимма. Он представляет собой скульптурную композицию, изображающую самого рижского градоначальника, его супругу Сесилию Пихлау и их собаку. В открытии памятника (сооруженного на средства мецената Евгения Гомберга - Ред.) в 2006 году принимали участие королева Англии Елизавета II и герцог Филипп Эдинбургский.

"Отсутствие в Риге памятников реальным, конкретным женщинам - это вовсе не исключительное явление, так как явная диспропорция в этом плане имеет место практически во всех городах мира - этому полу не придают значения. В целом в контексте общелатвийских ценностей можем упомянуть памятник Анне Верман в Верманском саду", - рассказывает профессор, исследователь истории женщин и коллективной памяти Вита Зелче.

Памятник Анне Гертруде Верман (1750–1827) был открыт в 1929 году, восстановлен в 2000-м. Его реставрация проводилась в 2010 году. На памятнике имеется надпись на немецком языке, которая в переводе звучит так: "Основательнице этого общественного сада, высокочтимой фрау Верман, урожденной Эбель. От тех, кто смог оценить это деяние. 1829 год".

Насколько легко или трудно инициировать создание памятника?

"Процесс от появления идеи до получения разрешения иногда бывает очень долгим. Это могут быть два-три года", - рассказывает руководитель Управления национальным культурным наследием Инара Була.

"Есть мысль создать памятник Аспазии на площади Театра - я бы сказала, не слишком хороший выбор. Эта площадь всегда темная и тенистая", - рассказывает Зелче, подчеркивая, что у нас нет организации, которая выступала бы за то, чтобы в городе было больше памятных знаков в честь выдающихся женщин.

Тем временем, пока в Риге не торопятся, памятник Аспазии уже установили в Юрмале - вблизи от дома, где выдающаяся поэтесса и драматург провела последние 10 лет своей жизни.