В Риге нужно проводить больше международных спортивных соревнований

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 13:46

Грамотно организованные, прибыльные спортивные соревнования высокого уровня показали, что Рига является отличным местом для проведения международных турниров, и латвийскому обществу следует использовать каждую возможность привлекать спортсменов мирового класса, считает вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс. Опыт ранее проведённых турниров показывает, что роль организаторов не только помогает Латвии попасть в центр внимания спортивных болельщиков и зарубежных СМИ, но и увеличивает оборот в сфере услуг, а также налоговые поступления в государственный бюджет.

За последнее десятилетие Латвия доказала, что является надёжной и высококлассной площадкой для мероприятий самого высокого уровня, включая чемпионаты мира по хоккею и чемпионат Европы по баскетболу. Основой успеха являются современная инфраструктура, накопленный опыт организаторов, а также продуманное и компактное размещение спортивных объектов, чего не могут предложить крупные мегаполисы. Современная арена «Xiaomi Arena», способная в зависимости от вида спорта принять от 10 до 11 тысяч зрителей, находится в получасе ходьбы от Старого города и легко доступна из гостиниц в центре. Рядом расположен «Rimi Олимпийский центр», обеспечивающий дополнительные тренировочные площадки и необходимую логистику для подготовки команд.

Поскольку спортивные мероприятия в Латвии являются государственным приоритетом, для иностранных спортсменов упрощены визовые процедуры, при этом обеспечивается высокий уровень безопасности. Не менее важно, что Латвия является одним из европейских лидеров по скорости интернета и покрытию сети 5G, что особенно важно для современных цифровых трансляций и интерактивного взаимодействия с болельщиками.

Эти преимущества Риги высоко оценили посетители EuroBasket 2025 в августе–сентябре прошлого года, и положительный имидж удалось конвертировать в ощутимый экономический эффект — общий вклад турнира составил около 89 миллионов евро.

«Поддержка спортсменов в Латвии — важный элемент национальной идентичности и культурный феномен. За последние годы в стране проведено несколько турниров высокого уровня, включая EuroBasket 2025, чемпионат мира по хоккею и квалификационный турнир Олимпийских игр по баскетболу. Мы должны стремиться получать право на проведение всё новых мероприятий. Благодаря выгодному географическому положению, современной инфраструктуре и активным болельщикам, Рига предлагает уникальную платформу для международных спортивных событий высшего уровня», — подчёркивает вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

Латвия особенно подходит для проведения международных баскетбольных турниров, поскольку это одна из немногих стран Европы, где баскетбол стабильно претендует на звание самого популярного вида спорта. В то время как в других странах наибольший интерес вызывают футбольные матчи, а в других видах спорта зрители чаще всего поддерживают только хозяев, в Латвии посещаемость матчей национальных сборных по баскетболу и хоккею остаётся стабильно высокой.

«Рига живёт и дышит баскетболом. Наше историческое наследие как первых чемпионов Европы, богатый опыт проведения турниров и эмоциональная поддержка “шестого игрока” гарантируют, что любое международное баскетбольное событие в Риге станет настоящим праздником с полными трибунами на ключевых матчах. Мы уже продемонстрировали это во время EuroBasket 2025 и готовы использовать каждую следующую возможность, ведь такие форумы не только радуют болельщиков, но и приносят пользу экономике страны», — говорит генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспарс Ципрусс.

Коммерческий успех подтверждают и финансовые данные последнего чемпионата Европы по баскетболу. Болельщики из 17 стран привнесли в экономику Латвии около 59,5 миллиона евро. Иностранные туристы проводили в Риге в среднем 3–4 ночи, посещали 2–3 игры и тратили в среднем 1095 евро за поездку, или около 301 евро в день. Активность организаторов и бизнеса положительно отразилась и на государственном бюджете — за три недели было уплачено почти 15 миллионов евро налогов, причём половина этой суммы поступила от иностранных гостей. Стоит отметить, что коммерческие показатели являются важным аргументом для международных федераций при выборе мест проведения будущих турниров.

Главные новости

Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги
Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги (1)

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?
«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас
«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

Мероприятия по всей Риге: программа на 4 мая

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

