В Риге нужно проводить больше международных спортивных соревнований

За последнее десятилетие Латвия доказала, что является надёжной и высококлассной площадкой для мероприятий самого высокого уровня, включая чемпионаты мира по хоккею и чемпионат Европы по баскетболу. Основой успеха являются современная инфраструктура, накопленный опыт организаторов, а также продуманное и компактное размещение спортивных объектов, чего не могут предложить крупные мегаполисы. Современная арена «Xiaomi Arena», способная в зависимости от вида спорта принять от 10 до 11 тысяч зрителей, находится в получасе ходьбы от Старого города и легко доступна из гостиниц в центре. Рядом расположен «Rimi Олимпийский центр», обеспечивающий дополнительные тренировочные площадки и необходимую логистику для подготовки команд.

Поскольку спортивные мероприятия в Латвии являются государственным приоритетом, для иностранных спортсменов упрощены визовые процедуры, при этом обеспечивается высокий уровень безопасности. Не менее важно, что Латвия является одним из европейских лидеров по скорости интернета и покрытию сети 5G, что особенно важно для современных цифровых трансляций и интерактивного взаимодействия с болельщиками.

Эти преимущества Риги высоко оценили посетители EuroBasket 2025 в августе–сентябре прошлого года, и положительный имидж удалось конвертировать в ощутимый экономический эффект — общий вклад турнира составил около 89 миллионов евро.

«Поддержка спортсменов в Латвии — важный элемент национальной идентичности и культурный феномен. За последние годы в стране проведено несколько турниров высокого уровня, включая EuroBasket 2025, чемпионат мира по хоккею и квалификационный турнир Олимпийских игр по баскетболу. Мы должны стремиться получать право на проведение всё новых мероприятий. Благодаря выгодному географическому положению, современной инфраструктуре и активным болельщикам, Рига предлагает уникальную платформу для международных спортивных событий высшего уровня», — подчёркивает вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

Латвия особенно подходит для проведения международных баскетбольных турниров, поскольку это одна из немногих стран Европы, где баскетбол стабильно претендует на звание самого популярного вида спорта. В то время как в других странах наибольший интерес вызывают футбольные матчи, а в других видах спорта зрители чаще всего поддерживают только хозяев, в Латвии посещаемость матчей национальных сборных по баскетболу и хоккею остаётся стабильно высокой.

«Рига живёт и дышит баскетболом. Наше историческое наследие как первых чемпионов Европы, богатый опыт проведения турниров и эмоциональная поддержка “шестого игрока” гарантируют, что любое международное баскетбольное событие в Риге станет настоящим праздником с полными трибунами на ключевых матчах. Мы уже продемонстрировали это во время EuroBasket 2025 и готовы использовать каждую следующую возможность, ведь такие форумы не только радуют болельщиков, но и приносят пользу экономике страны», — говорит генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспарс Ципрусс.

Коммерческий успех подтверждают и финансовые данные последнего чемпионата Европы по баскетболу. Болельщики из 17 стран привнесли в экономику Латвии около 59,5 миллиона евро. Иностранные туристы проводили в Риге в среднем 3–4 ночи, посещали 2–3 игры и тратили в среднем 1095 евро за поездку, или около 301 евро в день. Активность организаторов и бизнеса положительно отразилась и на государственном бюджете — за три недели было уплачено почти 15 миллионов евро налогов, причём половина этой суммы поступила от иностранных гостей. Стоит отметить, что коммерческие показатели являются важным аргументом для международных федераций при выборе мест проведения будущих турниров.