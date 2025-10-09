В Риге на Земитанском мосту меняется организация движения

Сегодня ночью движение из центра в Пурвциемс было перенаправлено на правую сторону моста. С 10 октября движение из Пурвциемса в центр будет перенаправлено на среднюю полосу моста.

Как сообщалось, работы по реконструкции моста Земитана начались в ноябре прошлого года.

Общая стоимость реконструкции составит до 24,2 млн евро. Из них, ожидается, самоуправление выделит 3,6 млн евро в качестве софинансирования. Рижская дума также приняла решение о займе в размере 20,5 млн евро.

Реконструкция моста должна закончиться к осени 2026 года. После чего значительно улучшится доступность окружающей среды для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченной мобильностью.