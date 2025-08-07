В Риге на 3 дня заметно ограничивают движение: приближается Positivus

Соответственно водителям нужно иметь в виду, движение в этом районе будет ограничено вплоть до 10 августа.

Рижская дума просит быть готовыми к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты.

Ограничения движения транспорта:

-С четверга, 7 августа, с 17:00 до воскресенья, 10 августа, 03:30 полностью перекроют движение:

на участке улицы Луцавсалас от безымянной дороги, ведущей к улице Лайву;

на самой улице Лайву (на Луцавсале) — от Луцавсалас до Островного моста;

на безымянной дороге между Луцавсалас и Лайву;

а также на дороге к садовым участкам напротив парковки магазина K Senukai.

- С 7 августа, 21:00, до 11 августа, 09:00 будет полностью закрыт проезд к лодочной пристани на Луцавсале.

-С 5 августа, 09:00, до 11 августа, 17:00 нельзя будет ни остановиться, ни припарковаться на общественной парковке Луцавсалы и на специально выделенной стоянке.

-С 7 августа, 17:00, до 10 августа, 04:30 вступают в силу ограничения парковки на отрезке улицы Луцавсалас — от кольца на улице Мукусалас до улицы Лайву.

Арендаторы садовых участков смогут проехать в это время только по специальным пропускам, которые выдаёт SIA Positivus.

Получить пропуск можно в центре обслуживания клиентов Рижского центра микрорайонов (ул. Эдуарда Смильгя, 46).

Что нужно иметь при себе:

договор аренды земли или членский билет садоводческого объединения;

удостоверение личности;

свидетельство о регистрации автомобиля.

Жителей и гостей Риги просят отнестись с пониманием к временным ограничениям — они введены ради всеобщей безопасности и комфорта на массовых мероприятиях!