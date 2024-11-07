В Риге мосты рушатся, а Кирсис ходит по зоопаркам в Японии за счет налогоплательщиков: соцсети негодуют

В зоопарк Кобе попала рожденная в Латвии слониха Зузе. И делегация из Латвии в полном составе отправилась её поприветствовать.

"Привет Риге от нашей милой Зузиты, рысей Ала и Бера и от Зоопарка Кобе! Зезе чувствует себя хорошо и является абсолютной любимицей жителей Кобе и всех посетителей зоопарка, она очень любимый слон. Встретив рижан Зузе поспешила "поздороваться" хоботом - кажется она правда рада нас видеть!", - написал в Твиттере Кирсис.

Sveiciens Rīgai no mūsu mīļās Zuzītes, lūšiem Al un Ber, un @kobeojizoo! Zuze ir pie labas veselības un ir absolūta Kobes iedzīvotāju, apmeklētāju favorīte un ļoti mīlēts zilonis. Satiekot rīdziniekus, Zuze steidza "sarokoties" ar snuķi - šķiet patiesi priecājas mūs redzēt! pic.twitter.com/ztuhkTeME8 — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) November 7, 2024

Визит в Японию делегации из Риги, в составе которой были политики и бизнесмены, состоялся в рамках 50-летия побратимства городов. Предполагается, что поездка послужит экономическим связям и повысит узнаваемость Риги и Кобе. Делегацию возглавил лично мэр Риги Вилнис Кирсис. С ним также отправилась вице-мэр Линда Озола («Код для Риги»), председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина («За»), посол Латвии в Японии Зигмар Зилгалвис, архитектор города Риги Петерис Ратас, а также представители Латвийского агентства инвестиций и развития и латвийские предприниматели из Fortes, Barboleta и Pharmeko Lettland.

Больше всего жители Риги хотели бы знать, во что обошлась налогоплательщикам данная экскурсия в зоопарк. Но на это ответа пока нет.

@RigasDome kādas ir šis ekskursijas izmaksas? — Roland Dzenis (@sinezd_) November 7, 2024

"С детства любимая Зузе, но: 1. 12 человек в делегации? Я как врач не могу себе позволить съездить в Японию. 2. На второй фотографии bullhook или крюк, которым слонов больно погоняют. Советую поинтересоваться благополучием Зузе и тем, насколько часто этот клюк используют", - пишет врач Гундега Скрузе-Янава.

No bērnīnas mīļa Zuze, bet:

1) 12 cilvēku delegācija? Kurš par to samaksāja? Es kā ārsts nevaru atlauties uz Japānu aizceļot.

2) Otrajā bildē ir jeb āķis, ar ko ziloņus sāpīgi baksta. Iesaku painteresēties par Zuzes labklājību un cik bieži tas moku rīks tiek lietots. — Gundega Skruze-Janava (@GundegaFelicity) November 7, 2024

"Где можно было записаться на поездку в Кобе, кажется туда поехала вся Рижская дума", - шутят в комментариях.

"Ой. как мило! Спасибо за приветы! Это действиетльно выглядит как очень важный визит", - комментируют люди пост Кирсиса.