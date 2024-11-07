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В Риге мосты рушатся, а Кирсис ходит по зоопаркам в Японии за счет налогоплательщиков: соцсети негодуют

Редакция PRESS 7 ноября, 2024 18:03

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Twitter/X

Жители Латвии совершенно справедливо были раздражены тем, на что представители Рижской думы тратят деньги в заграничной поездке в японский город Кобе, который считается побратимом Риги.

В зоопарк Кобе попала рожденная в Латвии слониха Зузе. И делегация из Латвии в полном составе отправилась её поприветствовать.

"Привет Риге от нашей милой Зузиты, рысей Ала и Бера и от Зоопарка Кобе! Зезе чувствует себя хорошо и является абсолютной любимицей  жителей Кобе и всех посетителей зоопарка, она очень любимый слон. Встретив рижан Зузе поспешила "поздороваться" хоботом - кажется она правда рада нас видеть!", - написал в Твиттере Кирсис.

Визит в Японию делегации из Риги, в составе которой были политики и бизнесмены, состоялся в рамках 50-летия побратимства городов. Предполагается, что поездка послужит экономическим связям и повысит  узнаваемость Риги и Кобе. Делегацию возглавил лично мэр Риги Вилнис Кирсис. С ним также отправилась вице-мэр Линда Озола («Код для Риги»), председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина («За»), посол Латвии в Японии Зигмар Зилгалвис, архитектор города Риги Петерис Ратас, а также представители Латвийского агентства инвестиций и развития и латвийские предприниматели из Fortes, Barboleta и Pharmeko Lettland.

Больше всего жители Риги хотели бы знать, во что обошлась налогоплательщикам данная экскурсия в зоопарк. Но на это ответа пока нет.

"С детства любимая Зузе, но: 1. 12 человек в делегации? Я как врач не могу себе позволить съездить в Японию. 2. На второй фотографии bullhook или крюк, которым слонов больно погоняют. Советую поинтересоваться благополучием Зузе и тем, насколько часто этот клюк используют", - пишет врач Гундега Скрузе-Янава.

"Где можно было записаться на поездку в Кобе, кажется туда поехала вся Рижская дума", - шутят в комментариях.

"Ой. как мило! Спасибо за приветы! Это действиетльно выглядит как очень важный визит", - комментируют люди пост Кирсиса.

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