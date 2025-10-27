Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге грядет замена уличных ламп на светодиодные за миллион евро: где их установят? (1)

Редакция PRESS 27 октября, 2025 17:39

Новости Латвии 1 комментариев

В Риге заменят натриевые лампы уличного освещения на современные светодиодные, сообщила мэрия столицы. Стоимость проекта составит около 1 миллиона евро.

Новые LED-светильники будут более энергоэффективными и помогут снизить потребление электроэнергии, расходы на обслуживание и выбросы углерода.

Всего планируется заменить около 3865 светильников. Работы проведут на бульваре Анниньмуйжас, ул. Даугавгривас, Юрмалас гатве, ул. Спилвес, Улманя гатве, ул. Муксалас, променаде Кенгарагс, ул. Локомотивес, Бебру, Саласпилс, Улрикстес, Пулквежа Бриежа, проспекте Кокнесес, ул. Тилта, Ханзас, а также на ул. Букулту, Бикерниеку, Эйзенштейна, Гайлезера, Хипократа, Стирну, Ропажу, Буллю, Кугю, Ранька дамбис, Дзирциема, Парадес, Слокас, Озолциема, Кантора, Марупес, Дарзиню, Пиедруяс, Резекнес, на проспекте Межа, ул. Гауяс, Дунтес, Эзермалас, Ганибу дамбис, Чака, Марияс и Бривибас.

Сотрудники Департамента внешней среды и мобильности оценят возможность расширения программы и на другие улицы. Ещё 597 светильников поступят на склады ведомства для обслуживания.

Проект предусматривает не только замену ламп, но и обновление кабелей, автоматических выключателей и установку контроллеров, подключённых к системе управления освещением.

Конкурс был разделён на две части:

первая выполняется в рамках Климатической программы на сумму 379 746 евро;
вторая — за счёт городского бюджета, 630 045 евро.
Обе части тендера выиграла компания SIA “Vizulo Solutions”, входящая в группу “Vizulo Group”. Работы начнутся в декабре и продлятся девять месяцев.

 

