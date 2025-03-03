В Риге готовится грандиозная международная выставка авторских кукол

600 квадратных метров чистой радости: куклы, невероятно похожие на людей, и куклы, словно сошедшие со страниц старинных сказок и ультрасовременных манг, куклы-хиппи, куклы-джентльмены, куклы-младенчики, куклы-старушки, куклы-красотки, мягкие мишки, глазастые улитки, бульдоги в элегантных котелках, горделивые утки в шелковых камзолах – все они ждут вас вместе со своими создателями с 21 по 23 марта!

Организаторы выставки сами художники, своими руками все делают, действуют в твердом соответствии со собственными взглядами на жизнь. Doll'Arte – прежде всего про Doll, то есть куклу, и про Arte – искусство.

Дата для открытия Doll'Arte выбрана неслучайная. Ровно четверть века назад на очередном конгрессе

UnionInternationale de la Marionnette Дживад Золфагарихо из Ирана предложил отмечать во всем мире

Международный день кукольного театра. Решение было принято не сразу, но через три года начало

прекрасной традиции было положено. С тех пор 21 марта артисты-кукольники и мастера-кукольники

отмечают свой профессиональный праздник.

Праздник будет и в Риге. Никаких соревнований между мастерами и выяснений, кто лучший: все

затевается ради чудесной встречи посетителя и той куклы, которая завоюет его сердце.

Вот и на Doll'Arte будет происходить нечто подобное. Это уникальная возможность не только рассмотреть

сотни работ, но и увидеть, как они появляются на свет.

А процесс это непростой. Авторская кукла вообще вещь особая, в лучших своих образцах это больше чем

дизайнерский предмет в доме и, конечно же, не игрушка. Получится ли у неопытного зрителя оценить все

ее достоинства, от творческого замысла художника до мастерства изготовления, еще вопрос. Но для того

и придумана выставка Doll'Arte.

Разумеется, в первую очередь это представительная интернациональная экспозиция, обобщающая поиски авторов из многих стран. И в то же время – способ наглядно показать всю сложность их ремесла. Или искусства.

Все художники будут на выставке «Doll’Arte» буквально – работать. Чтобы посетители видели, какую

энергию, какой труд вкладывает художник в свое произведение, задали вопросы, получили ответы.

Впрочем, кому-то из зрителей просто повезет. Авторы кукол, представленных на Doll'Arte, очень

разные, но у них есть как минимум одна общая черта: они любят животных. Поэтому они с энтузиазмом

встретили идею безвозмездно передать одну из своих работ в качестве приза в беспроигрышную

лотерею на помощь приюту для животных.