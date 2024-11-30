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В Риге чтят память жертв Холокоста, погибших в Румбуле (1)

© LETA 30 ноября, 2024 20:04

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В память массового уничтожения евреев в Румбуле в 1941 году вечером 30 ноября у памятника Свободы, по наблюдениям агентства LETA, зажжены десятки свечей.

Время от времени пришедшие на мероприятие приносят все новые и новые свечи.

Сегодня исполняется 83 лет со дня убийства 25 тысяч латвийских евреев в Румбульском лесу во время оккупации Латвии гитлеровской Германией. В память этого трагического события гражданская инициатива "Румбула. Мы помним, нам больно" призывает в этот день зажечь свечу в память евреев, убитых в Румбульском лесу.

Впервые мероприятие было проведено в 75-летие трагедии в Румбуле, в 2016 году, с того времени оно стало ежегодной традицией. К памятнику со свечами приходили президенты Раймонд Вейонис и Эгил Левитс.

Историк Каспарс Зеллис, один из авторов этой инициативы, подчеркивает, что нельзя изменить прошлое, но можно выразить свое отношение к случившемуся и почтить память сограждан, ставших жертвами Холокоста: "Это трагедия не только латвийских евреев, но и всего нашего общества. Мы призываем прийти, принести памятную свечу и в тишине подумать о тысячах людей, жизненный путь которых завершился в Румбуле около вырытых ям".

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Комментарии (1) 21 реакций
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