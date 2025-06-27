В РФ массово выявлен рак у военных, проползших по газовой трубе в Суджу

У российских военнослужащих, участвовавших в операции "Поток" (известной также как "Труба") по проникновению в тыл украинской армии по газовой трубе, был выявлен рак легких и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Об этом сообщила в четверг, 26 июня, пропагандистка Анастасия Кашеварова. При этом, по ее словам, власти РФ выплатили пострадавшим лишь по 100 тысяч рублей и не предоставили им никаких наград.

"100 тысяч рублей компенсации за рак легких и никаких наград. В больницах Курска бойцам ставили диагноз "острый бронхит средней степени тяжести", кинули как собакам 100 тысяч рублей, а у части бойцов уже этот "псевдобронхит" перешел в рак легких, в тромбоэмболию", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале.

Особое возмущение у пропагандистски вызвал тот факт, что указанные заболевания "либо не классифицируется как военная травма, либо не классифицируется как тяжелая", в результате чего пострадавшим военным не положены выплаты. "Кто противник награждения и выплат для бойцов "Потока" в Генштабе, может, готовы показать личный пример и провести хотя бы пару дней в газовой трубе?", - спрашивает Кашеварова.

Сообщалось о проблемах с легкими у бойцов "Ахмата"

В апреле текущего года командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант РФ Апти Алаудинов заявлял, что большая часть бойцов, проползших по газовой трубе в Судже Курской области, теперь находятся в госпиталях из-за проблем с легкими. "Время, проведенное непосредственно в этой трубе, действительно оказало очень большое воздействие на их внутренние органы. Легкие, дыхательные пути действительно были поражены", - рассказал Алаудинов агентству ТАСС.

Операция "Поток" проводилась в марте 2025 года c целью вытеснить из Суджи Вооруженные силы Украины (ВСУ) и вернуть город под контроль ВС РФ. В рамках операции сотни российских военных проползли около 15 километров по газовой трубе, которая перестала использоваться лишь с января 2025 года.