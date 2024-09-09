В настоящее время ответственные службы, в том числе Госполиция, продолжают вести расследование обстоятельств. Однако Минобороны заявляет, что уже исходя из первичных данных ясно, что это российский военный беспилотник и, по информации Национальных вооруженных сил (НВС), он залетел в Латвию с территории Белоруссии.

Об инциденте поставлены в известность ответственные должностные лица, правоохранительные органы и страны НАТО в регионе.

НВС констатировали прилет дрона, следили за его движением и установили место падения.

Командир НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил агентству LETA, что дрон был замечен сразу же: "Мы оценивали и мониторили ситуацию, насколько она опасна и могут ли оказаться под угрозой объекты и гражданское население".

По изначальной информации, объект не имел "враждебных целей" в Латвии. Расследование еще идет, но специалистам уже доступна информация о том, что у дрона не было "специфической цели проникнуть в Латвию".

Более подробных данных НВС пока не дает.

"Эта ситуация свидетельствует, что мы должны продолжать начатые работы по укреплению восточной границы Латвии, в том числе по развитию ПВО и способности к электронным военным действиям - это позволяет ограничить деятельность беспилотников разного назначения", - заявил глава Минобороны Андрис Спрудс.

Министр иностранных дел Байба Браже, в свою очередь, сообщила, что в понедельник в МИД вызван представитель российского посольства.

"Российская война в Украине заставляет не терять бдительность. Сегодня аналогичный инцидент произошел в Румынии. Мы бдительны, решительны, холодным умом взвешиваем дальнейшие шаги, подключая союзников", - высказалась она.

Премьер Эвика Силиня подчеркнула, что Латвия совместно с союзниками по НАТО защищает наше воздушное пространство и продолжает обеспечивать оборону внешней границы ЕС и НАТО.

(Фото иллюстративное.)