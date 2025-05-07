В прошлом году Служба финансовой разведки заморозила 49,72 млн евро

В прошлом году СФР получила 5501 сообщение о подозрительных сделках, что примерно на 10% меньше, чем в 2023 году, а также 95 518 деклараций субъектов закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств, что примерно на 6% больше, чем в 2023 году.

Сокращение числа сообщений о подозрительных сделках СФР объясняет рядом факторов - уменьшением числа таких сообщений от ликвидируемых кредитных учреждений, связанных с преступлениями в налоговой сфере, обходом санкций, непредоставлением информации или предоставлением ложной информации о принадлежности средств и фактических бенефициарах и др.

Случаи обхода и нарушения санкций в 2024 году были в основном связаны с экспортом запрещенных товаров в Россию. Значительно возросло число случаев, когда зарегистрированным в России юридическим лицам предоставлялись запрещенные услуги.

В целом в 2024 году СФР приняла решения о временном замораживании средств на сумму 49,72 млн, и 95% этих средств было заморожено в ликвидируемых кредитных учреждениях. Более 99% замороженных средств принадлежат юридическим лицам, а на долю физических лиц приходится менее 1%.