Стражи порядка призывают внимательно рассмотреть изображение, на котором виден велосипедист, и в случае опознания звонить по телефонам 67181204, 67181752 или отправить письмо на e-mail: inara.tralla@riga.lv

Одновременно сотрудники полиции приглашают откликнуться и самого велосипедиста. Видимо, чтобы торжественно выписать штраф. Ведь за нарушение общественного порядка — нарушение общепринятых норм поведения, помехи спокойствию граждан, препятствование работе учреждения, предприятия или другой организации, либо создание угрозы своей или чужой безопасности — начат административный процесс. За такое нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен денежный штраф на физическое лицо до 500 евро.